Geldiği gibi gidiyor! Galatasaray'da ayrılık

Galatasaray sezon başında kiralık olarak kadrosuna kattığı Etebo'yu geri gönderiyor.

15 Aralık 2020 Salı - 10:47
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Seri ve Lemina'ya veda eden Galatasaray yaz transfer döneminde orta sahaya tek takviyeyi Oghenekaro Etebo ile yapmıştı. Ancak Stoke City'den 675 bin Euro'ya kiralanan Etebo beklentileri karşılayamadı. Fatih Terim de Nijeryalı futbolcunun yerine Taylan'ın yanında Belhanda, Feghouli ve Emre Kılınç gibi teknik isimlere şans veriyor.
 
HEM BÜTÇE HEM KADRO AÇILACAK
 
Bu şartları göz önüne alan sarı-kırmızılılar Etebo'nun 7.5 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunu kullanmayacak. 4'ü ilk 11'de şans bulduğu 10 maçta gol ya da asist katkısı yapamayan 25 yaşındaki Nijeryalı'nın Galatasaray macerası sürpriz olmazsa Ocak ayında son bulacak. Etebo'nun gidişiyle hem yabancı kontenjanında yer açılacak hem de maaş bütçesinde 600 bin Euro'luk tasarruf sağlanacak.
 

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Etiketler: etebo galatasaray
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