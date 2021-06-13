Geleceğin yıldızı denilmişti! Kadro dışı kaldı

Galatasaray 'da geleceğin yıldız adayı olarak gösterilen Bartuğ Elmaz kadro dışı bırakıldı.

13 Haziran 2021 Pazar - 17:27
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Fanatik'ten Yakup Çınar'ın haberine göre, Sarı-Kırmızılı takımın U19 takımında forma giyen 18 yaşındaki oyuncuya yeni sözleşme teklifinde bulunuldu. Ancak oyuncu tarafı sözleşme uzatmaya sıcak bakmadığı için Bartuğ Elmaz kadro dışı bırakıldı.
 
Yeni sezon çalışmalarına katılmayabilir
 
Galatasaray U19 takımının Alanyaspor ile oynadığı maçın kadrosuna alınmayan yıldız adayı, yarın başlayacak yeni sezon hazırlık kampına da alınmayabilir. Galatasaray alt yapı sorumlusu Ali Yavaş 1 yıl daha sözleşmesi olan oyuncu tarafıyla görüşmelerini sürdürüyor.
 
Bu sezon A Takıma yükselmişti!
 
Fatih Terim tarafından sezon başında A Takım kadrosuna dahil edilen ve ilk kez Göztepe maçında Sarı-Kırmızılı takımın formasını giyen 18 yaşındaki oyuncu merkez orta saha olarak görev yapıyor.
 
Bu sezon 4 gol attı!
 
Galatasaray alt yapısının son dönemdeki en büyük yıldız adayları arasında gösterilen Bartuğ Elmaz U19 liginde lider olan Sarı-Kırmızılı takımla bu sezon 16 maçta 4 gollük performans ortaya koymuştu.

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Etiketler: bartuğ elmaz galatasaray
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