Geleceğin yıldızı denilmişti! Kadro dışı kaldı

Fanatik'ten Yakup Çınar'ın haberine göre, Sarı-Kırmızılı takımın U19 takımında forma giyen 18 yaşındaki oyuncuya yeni sözleşme teklifinde bulunuldu. Ancak oyuncu tarafı sözleşme uzatmaya sıcak bakmadığı için Bartuğ Elmaz kadro dışı bırakıldı.

Yeni sezon çalışmalarına katılmayabilir



Galatasaray U19 takımının Alanyaspor ile oynadığı maçın kadrosuna alınmayan yıldız adayı, yarın başlayacak yeni sezon hazırlık kampına da alınmayabilir. Galatasaray alt yapı sorumlusu Ali Yavaş 1 yıl daha sözleşmesi olan oyuncu tarafıyla görüşmelerini sürdürüyor.

Bu sezon A Takıma yükselmişti!



Fatih Terim tarafından sezon başında A Takım kadrosuna dahil edilen ve ilk kez Göztepe maçında Sarı-Kırmızılı takımın formasını giyen 18 yaşındaki oyuncu merkez orta saha olarak görev yapıyor.

Bu sezon 4 gol attı!

