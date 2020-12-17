Genç yıldız Batuhan Kör'den flaş itiraf!

Ziraat Türkiye Kupası’nda önceki gün İzmir ’de oynanan ve 17’si isabetli, 29 şutun atıldığı 9 gollü maçta 1. Lig ekibi Bursa spor, Süper Lig temsilcisi Göztepe’yi 5-4 yenerek son 16’ya yükselirken, 19 yaşındaki Batuhan Kör 4 golle adını herkese duyurdu.

Daha önce kadroya girmekte çok zorlandığını belirten genç futbolcu, geçen sezonki teknik direktör İbrahim Üzülmez’in kendisine moral verdiğini söyledi. “Evden, antrenmanlara bisiklet ile 2 saat öncesinden geliyordum. Seleznyov ve Kubilay oynadığı için şans bulamıyordum” diyen Batuhan, şöyle devam etti:

'Sen çok yeteneklisin'

“Geçen yıl teknik direktör İbrahim Üzülmez benimle ilgilendi fakat çok sevdiğim ve örnek aldığım Seleznyov’u sahada görünce yumruklarımı sıkıyordum. Üzülmez hocam gördü ve bana sarılarak ‘Çok yeteneklisin. Her iki ayağını da iyi kullanıyorsun. Türkiye seni konuşacak. Oynamak için yumruklarını sıkman beni etkiledi’ dedi. Bursa altyapısında oynayan gençlik olarak zaferler kazanmak istiyoruz. Bu konuda altyapıda bizleri A takıma çıkaran tüm teknik adamlara teşekkür ediyorum.

'4 golün hayalini bile kuramazdım'