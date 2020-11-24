Gençlerbirliği 1-0 Kırşehir Belediyesi

24 Kasım 2020 Salı - 16:50
Stat: Eryaman
Gençlerbirliği: Übeyd Adıyaman
, Ömürcan Artan (Dk. 85 Hasanalp Birken), Abd
ullah Şahindere, Arda Kızıldağ, Halil İbrahim Pehlivan (Dk. 80 Kadir Enes Kıra), Soner Dikmen
, Mustafa Çeçenoğlu (Dk. 64 Rahmetullah Berişbek), Murat Yıldırım
, Furman (Dk. 64 Sefa Yılmaz), Sami Gökhan Altıparmak, İlker Karakaş
(Dk. 85 Baran Başyiğit)
Kırşehir Belediyespor: Deniz Çınar, Erbay Eker, Nuri Melih Mursal, Oğuzhan Yazıcı, Onur Karakabak
, Gökay Iravul, İsmail Düzgün, Bilal Gülden (Dk. 75 Mehmet Fatih Bayat), Furkan Polat (Dk. 75 Muhammet Apuhan), Sabit Hakan Yılmaz
(Dk. 64 Serhat Mermer), Abdülkadir Akyıldız
Gol: Dk. 61 Soner Dikmen (Gençlerbirliği)
Sarı kartlar: Dk. 24 Ömürcan Artan, Dk. 90 3 Arda Kızıldağ (Gençlerbirliği), Dk. 32 Bilal Gülden, Dk. 43 Abdülkadir Akyıldız (Kırşehir Belediyespor)