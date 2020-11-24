Gençlerbirliği 1-0 Kırşehir Belediyesi

Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçında Gençlerbirliği, sahasında Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup ekibi Kırşehir Belediyespor'u 1-0 yenerek 5. tura yükseldi.

24 Kasım 2020 Salı - 16:50
İLGİLİ HABERLER
Gençlerbirliği'nin yeni teknik direktörü belli oldu Gençlerbirliği 1-1 Gaziantep FK 3 haftada 7 puan! Malatyaspor dolu dizgin Gençlerbirliği - Yukatel Denizlispor: 1-2 Beşiktaş- Gençlerbirliği maçı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da

Stat: Eryaman
 
Hakemler: Murat Erdoğan, Uygar Bebek, Nurettin Dinçer Demir
 
Gençlerbirliği: Übeyd Adıyaman, Ömürcan Artan (Dk. 85 Hasanalp Birken), Abdullah Şahindere, Arda Kızıldağ, Halil İbrahim Pehlivan (Dk. 80 Kadir Enes Kıra), Soner Dikmen, Mustafa Çeçenoğlu (Dk. 64 Rahmetullah Berişbek), Murat Yıldırım, Furman (Dk. 64 Sefa Yılmaz), Sami Gökhan Altıparmak, İlker Karakaş (Dk. 85 Baran Başyiğit)
 
Kırşehir Belediyespor: Deniz Çınar, Erbay Eker, Nuri Melih Mursal, Oğuzhan Yazıcı, Onur Karakabak, Gökay Iravul, İsmail Düzgün, Bilal Gülden (Dk. 75 Mehmet Fatih Bayat), Furkan Polat (Dk. 75 Muhammet Apuhan), Sabit Hakan Yılmaz (Dk. 64 Serhat Mermer), Abdülkadir Akyıldız
 
Gol: Dk. 61 Soner Dikmen (Gençlerbirliği)
 
Sarı kartlar: Dk. 24 Ömürcan Artan, Dk. 90 3 Arda Kızıldağ (Gençlerbirliği), Dk. 32 Bilal Gülden, Dk. 43 Abdülkadir Akyıldız (Kırşehir Belediyespor)

Önceki Haber Sonraki Haber
Etiketler: gençlerbirliği kırşehir
SPOR GÜNDEMİ
Tüm Fikstür
GALERİ
Menajeri görüştükleri takımı resmen açıkladı! Menajeri görüştükleri takımı resmen açıkladı!
G.Saray puan kaybetti Sergen Yalçın pişman oldu! 'Bedavaydı neden almadık?'G.Saray puan kaybetti Sergen Yalçın pişman oldu! 'Bedavaydı neden almadık?' SON DAKİKA! Hakan Çalhanoğlu'nun yeni takımı belli olduSON DAKİKA! Hakan Çalhanoğlu'nun yeni takımı belli oldu Erol Bulut'un hedefi her kulvarda şampiyonluk!Erol Bulut'un hedefi her kulvarda şampiyonluk!
Puan Durumu Canlı Skor Lig Fikstürü

© Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.