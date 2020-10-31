Gençlerbirliği 1-1 Gaziantep FK

Süper Lig’in 7. haftasında Gençlerbirliği ile Gaziantep Futbol Kulübü 1-1 berabere kaldı.

31 Ekim 2020 Cumartesi - 13:36 | Son Güncelleme : 31 10 2020 - 15:28
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Süper Lig’in 7. haftasında Gençlerbirliği ile Gaziantep Futbol Kulübü 1-1 berabere kaldı.
 
 
Gençlerbirliği 1-1 Gaziantep FK 
 
16. dakikada Gaziantep FK penaltı kazandı. Hakem Turgut Doman, Murat  Yıldırım'ın ceza sahası içinde topa eliyle müdahale ettiği gerekçesiyle penaltı  noktasını gösterdi.
 
17. dakikada penaltıyı kullanan Maxim, meşin yuvarlağı filelere  gönderdi: 0-1.
 
27. dakikada Sousa'nın yaklaşık 30 metreden çektiği sert şutta kaleci  Nordfeldt, topu iki direğin birleştiği sol üst köşeden son anda kornere  tokatladı.
 
42. dakikada Candeias'ın sağ kanattan kullandığı köşe atışında, kale  sahası içindeki Motta'nın kafa vuruşu sonrası top üstten auta çıktı.
 
44. dakikada konuk ekip, yakaladığı kontra atakla tehlike oluşturdu.  Maxim'in pasıyla Dicko ceza sahasında kaleciyle karşı karşıya kaldı. Bu oyuncunun  müsait durumda çektiği şutu kaleci Nordfeldt iki hamle de kurtararak mutlak bir  golü engelledi.
 
İlk yarı Gaziantep FK'nin 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.
 
56. dakikada Candeias Gençlerbirliği'ne beraberliği getiren golü attı. 1-1
 
 
Stat: Eryaman 
 
Hakemler: Turgut Doman, Süleyman Özay, Bilal Gölen
 
Gençlerbirliği: Nordfeldt, Johansson, Diego, Toure, Polomat, Candeias,  Murat Yıldırım, Motta, Sefa Yılmaz, Furman, İlker Karakaş
 
Gaziantep FK: Günay Güvenç, Djilobodji, Kana Bıyık, Tosca, Oğuz  Ceylan, Sousa, Maxim, Morais, Mirallas, Muhammed Demir, Dicko
 
Gol: Dk. 17 Maxim (Penaltıdan) (Gaziantep FK)
 
Sarı kart: Dk. 45 Murat Yıldırım (Gençlerbirliği)
 
 
 

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Etiketler: Gençlerbirliği Gaziantep FK süper lig
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