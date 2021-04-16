Gençlerbirliği: 2 - Demir Grup Sivasspor: 3

Gençlerbirliği ile Sivasspor , Süper Lig'in 35. haftasında karşı karşıya geldi. Eryaman Stadyumu'ndaki mücadeleyi Sivasspor 3-2 kazandı. Gençlerbirliği'nin gollerini 25. dakikada Diego Angelo ve 37. dakikada Mattias Johansson atarken Sivasspor'un geri dönüş sayılarını ise 78. dakikada Jorge Felix, 83. dakikada Kayode ve 90+4'te Polomat kendi kalesine attı.

Bu sonucun ardından Sivasspor puanını 50 yaptı. Gençlerbirliği ise 31 puanda kaldı.