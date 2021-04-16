Gençlerbirliği: 2 - Demir Grup Sivasspor: 3

Süper Lig'in 35. haftasında oynanan Gençlerbirliği sahasında Demir Grup Sivasspor'a 3-2 mağlup oldu.

16 Nisan 2021 Cuma - 17:17 | Son Güncelleme : 16 04 2021 - 18:00
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Gençlerbirliği ile Sivasspor, Süper Lig'in 35. haftasında karşı karşıya geldi. Eryaman Stadyumu'ndaki mücadeleyi Sivasspor 3-2 kazandı. Gençlerbirliği'nin gollerini 25. dakikada Diego Angelo ve 37. dakikada Mattias Johansson atarken Sivasspor'un geri dönüş sayılarını ise 78. dakikada Jorge Felix, 83. dakikada Kayode ve 90+4'te Polomat kendi kalesine attı.
 
Bu sonucun ardından Sivasspor puanını 50 yaptı. Gençlerbirliği ise 31 puanda kaldı.
 
24. dakikada Gençlerbirliği'nin etkili atağında Soner Dikmen'in  pasıyla ceza sahasına giren Sandro Lima'nın sol çaprazdan sert şutunu kaleci Ali  Şaşal Vural, güçlükle kornere çeldi.
 
25. dakikada Gençlerbirliği 1-0 öne geçti. Ev sahibi takım, sağ  kanattan Daniel Candeias'ın kullandığı köşe vuruşuna altıpas yakınında iyi  yükselen Diego kafayla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.
 
37. dakikada Gençlerbirliği farkı ikiye çıkardı. Gençlerbirliği'nde  sağ kanattan rakip sahanın ortasında topla buluşan Johansson, etkili bir vuruşla  meşin yuvarlağı kaleci Ali Şaşal Vural'ın solundan ağlarla buluşturdu: 2-0.
 
Maçın ilk yarısını Gençlerbirliği 2-0 önde bitirdi.
 
Stat: Eryaman 
 
Hakemler: Ümit Öztürk, Yusuf Bozdoğan, Osman Gökhan Bilir
 
Gençlerbirliği: Nordfeldt, Johansson, Halil İbrahim Pehlivan, Diego,  Polomat, Soner Dikmen, Piris da Motta, Sefa Yılmaz, Stancu, Candeias, Sandro Lima
 
Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Ahmet Oğuz, Caner Osmanpaşa,  Camara, Uğur Çiftçi, Cofie, Erdoğan Yeşilyurt, Robin Yalçın, Fajr, Gradel,  Yatabare
 
Goller: Dk. 25 Diego, Dk. 37 Johansson (Gençlerbirliği)
 
Sarı kartlar: Dk. 35 Robin Yalçın, Dk. 45 Gradel (Demir Grup  Sivasspor)
 

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Etiketler: süper lig Gençlerbirliği Demir Grup Sivasspor
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