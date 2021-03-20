Gençlerbirliği 2 - Kasımpaşa 1

Süper Lig'in 31. haftasında Gençlerbirliği, sahasında Kasımpaşa'yı 2-1 yendi.

20 Mart 2021 Cumartesi - 15:45
İLGİLİ HABERLER
'Fenerbahçe'de yıldız çok sistem yok' Gençlerbirliği'nin yeni teknik direktörü Özcan Bizati oldu Gençlerbirliği Mehmet Altıparmak ile yollarını ayırdı Gençlerbirliği'nde İbrahim Üzülmez dönemi Aykut Kocaman 7 hafta sonra 3 puanla tanıştı

Süper Lig'in 31. haftasında Gençlerbirliği, sahasında  Kasımpaşa'yı 2-1 yendi.
 
11. dakikada Hadergjonaj'ın sağ kanattan kale sahasına yaptığı ortada  topa dokunan Yusuf Erdoğan'ın vuruşunda, top sağ direğin yanından auta gitti.
 
21. dakikada Yusuf Erdoğan'ın sağ kanattan kullandığı köşe atışında ön  direkte Gençlerbirliği'nde Murat Yıldırım'ın ters kafa vuruşunda, meşin yuvarlağı  kaleci Nordfeldt iki hamlede kurtardı.
 
24. dakikada ani gelişen Gençlerbirliği atağında topla ceza yayının  üzerine kadar gelen Soner Dikmen'in vuruşunda, top sağ direğin yanından dışarı  çıktı.
 
35. dakikada Hadadi'nin sağ kanattan yaptığı ortada penaltı noktasının  gerisinden Hajradinovic'in yaptığı kafa vuruşunda, top kaleci Nordfeldt'in  üzerine gitti.
 
37. dakikada Yusuf Erdoğan, sağdan ceza sahasına girerek topu gerideki  arkadaşı Aytaç Kara'ya çıkardı. Bu futbolcunun yerden çektiği şutta, kaleci  Nordfeldt topu sağına uzanarak kontrol etti.
 
İlk yarı golsüz sona erdi.
 
52. dakikada Hajradinovic'in pasında ceza sahasında topla buluşan  Yusuf Erdoğan'ın müsait durumda yaptığı vuruşta, kaleci Nordfeldt sağına uzanarak  meşin yuvarlağı kurtardı.
 
60. dakikada Gençlerbirliği öne geçti. Ani gelişen atakta Candeias sağ  kanattan topu ceza sahasının solundaki Sefa Yılmaz'a çıkardı. İkinci yarının  başında oyuna giren Sefa, düzgün ve sert bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara  yolladı: 1-0.
 
66. dakikada Hadadi'nin sol kanattan ortasında ceza sahasının sağında  topa gelişine vuran Yusuf Erdoğan'ın şutunda, meşin yuvarlak filelere gitti: 1-1.
 
76. dakikada Gençlerbirliği şık bir golle tekrar öne geçti.  Candeias'ın pasıyla Halil İbrahim Pehlivan'ın soldan sıfıra inerek yerden  ortasında, kale sahasının içindeki Sefa Yılmaz'ın topuğuyla yaptığı vuruşta  direğe de çarpan top ağlarla buluştu: 2-1.
 
82. dakikada Halil İbrahim Pehlivan'ın ceza sahasında Yusuf Erdoğan'a  yaptığı müdahalenin ardından hakem Arda Kardeşler penaltı kararı verdi.
 
84. dakikada Hajradinovic'in kullandığı penaltı atışını kaleci  Nordfeldt, soluna uzanarak kurtardı. Kaleciden dönen topu Hajradinovic tekrar  önünde buldu ancak bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
 
Gençlerbirliği, sahadan 2-1 galip ayrıldı.
 
 
Stat: Eryaman 
 
Hakemler: Arda Kardeşler, Abdullah Bora Özkara, Mehmet Cem Hanoğlu
 
Gençlerbirliği: Nordfeldt, Johansson, Arda Kızıldağ, Mustafa Akbaş  (Dk. 41 Diego), Halil İbrahim Pehlivan, Soner Dikmen, Piris da Motta, Candeias  (Dk. 90 2 Polomat), Murat Yıldırım (Dk. 46 Sefa Yılmaz), Ayite (Dk. 75 Mugni),  Lima
 
Kasımpaşa: Ramazan Köse, Hadergjonaj, Sadiku, Tosic, Hadadi, Koomson  (Dk. 63 Varga), Drinkwater (Dk. 63 Doğucan Haspolat), Aytaç Kara, Yusuf Erdoğan  (Dk. 86 Anıl Koç), Hajradinovic, Thelin (Dk. 71 Koita)
 
Goller: Dk. 60 ve 76 Sefa Yılmaz (Gençlerbirliği), Dk. 66 Yusuf  Erdoğan (Kasımpaşa)
 
Sarı kartlar: Dk. 22 Ayite, Dk. 73 Soner Dikmen, Dk. 85 Diego  (Gençlerbirliği), Dk. 85 Hadergjonaj (Kasımpaşa)
 

Önceki Haber Sonraki Haber
Etiketler: Süper Lig Gençlerbirliği Kasımpaşa
SPOR GÜNDEMİ
Tüm Fikstür
GALERİ
Rize yenilgisi sonrası Galatasaray'da ayrılık depremi! Rize yenilgisi sonrası Galatasaray'da ayrılık depremi!
Galatasaray-Çaykur Rizespor maçında sezonun en büyük hatası!Galatasaray-Çaykur Rizespor maçında sezonun en büyük hatası! Maç sonrası olay oldu! Maç sonrası olay oldu! "Şok yenilginin faturası..." Galatasaray - Rizespor maçı sonrası olay sözler! Kaybetmek için her şeyi yaptı...Galatasaray - Rizespor maçı sonrası olay sözler! Kaybetmek için her şeyi yaptı...
Puan Durumu Canlı Skor Lig Fikstürü

© Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.