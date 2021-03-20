Gençlerbirliği 2 - Kasımpaşa 1

Süper Lig'in 31. haftasında Gençlerbirliği, sahasında Kasımpaşa 'yı 2-1 yendi.

11. dakikada Hadergjonaj'ın sağ kanattan kale sahasına yaptığı ortada topa dokunan Yusuf Erdoğan 'ın vuruşunda, top sağ direğin yanından auta gitti.

21. dakikada Yusuf Erdoğan'ın sağ kanattan kullandığı köşe atışında ön direkte Gençlerbirliği'nde Murat Yıldırım 'ın ters kafa vuruşunda, meşin yuvarlağı kaleci Nordfeldt iki hamlede kurtardı.

24. dakikada ani gelişen Gençlerbirliği atağında topla ceza yayının üzerine kadar gelen Soner Dikmen 'in vuruşunda, top sağ direğin yanından dışarı çıktı.

35. dakikada Hadadi'nin sağ kanattan yaptığı ortada penaltı noktasının gerisinden Hajradinovic'in yaptığı kafa vuruşunda, top kaleci Nordfeldt'in üzerine gitti.

37. dakikada Yusuf Erdoğan, sağdan ceza sahasına girerek topu gerideki arkadaşı Aytaç Kara'ya çıkardı. Bu futbolcunun yerden çektiği şutta, kaleci Nordfeldt topu sağına uzanarak kontrol etti.

İlk yarı golsüz sona erdi.

52. dakikada Hajradinovic'in pasında ceza sahasında topla buluşan Yusuf Erdoğan'ın müsait durumda yaptığı vuruşta, kaleci Nordfeldt sağına uzanarak meşin yuvarlağı kurtardı.

60. dakikada Gençlerbirliği öne geçti. Ani gelişen atakta Candeias sağ kanattan topu ceza sahasının solundaki Sefa Yılmaz'a çıkardı. İkinci yarının başında oyuna giren Sefa, düzgün ve sert bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara yolladı: 1-0.

66. dakikada Hadadi'nin sol kanattan ortasında ceza sahasının sağında topa gelişine vuran Yusuf Erdoğan'ın şutunda, meşin yuvarlak filelere gitti: 1-1.

76. dakikada Gençlerbirliği şık bir golle tekrar öne geçti. Candeias'ın pasıyla Halil İbrahim Pehlivan'ın soldan sıfıra inerek yerden ortasında, kale sahasının içindeki Sefa Yılmaz'ın topuğuyla yaptığı vuruşta direğe de çarpan top ağlarla buluştu: 2-1.

82. dakikada Halil İbrahim Pehlivan'ın ceza sahasında Yusuf Erdoğan'a yaptığı müdahalenin ardından hakem Arda Kardeşler penaltı kararı verdi.

84. dakikada Hajradinovic'in kullandığı penaltı atışını kaleci Nordfeldt, soluna uzanarak kurtardı. Kaleciden dönen topu Hajradinovic tekrar önünde buldu ancak bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

Gençlerbirliği, sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Stat: Eryaman

Hakemler: Arda Kardeşler, Abdullah Bora Özkara, Mehmet Cem Hanoğlu

Gençlerbirliği: Nordfeldt, Johansson, Arda Kızıldağ, Mustafa Akbaş (Dk. 41 Diego), Halil İbrahim Pehlivan, Soner Dikmen, Piris da Motta, Candeias (Dk. 90 2 Polomat), Murat Yıldırım (Dk. 46 Sefa Yılmaz), Ayite (Dk. 75 Mugni), Lima

Kasımpaşa: Ramazan Köse, Hadergjonaj, Sadiku, Tosic, Hadadi, Koomson (Dk. 63 Varga), Drinkwater (Dk. 63 Doğucan Haspolat), Aytaç Kara, Yusuf Erdoğan (Dk. 86 Anıl Koç), Hajradinovic, Thelin (Dk. 71 Koita)

Goller: Dk. 60 ve 76 Sefa Yılmaz (Gençlerbirliği), Dk. 66 Yusuf Erdoğan (Kasımpaşa)

Sarı kartlar: Dk. 22 Ayite, Dk. 73 Soner Dikmen, Dk. 85 Diego (Gençlerbirliği), Dk. 85 Hadergjonaj (Kasımpaşa)