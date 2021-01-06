Gençlerbirliği:3 - Hatayspor:1

Süper Lig'de 17. hafta maçında Gençlerbirliği sahasında Hatayspor'u 3-1 mağlup etti. Hatayspor kalecisi Munir Mohamedi kırmızı kart gördü ve hafta sonunda Beşiktaş'a karşı forma giyemeyecek.

06 Ocak 2021 Çarşamba - 17:56
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Süper Lig 'de 17. hafta heyecanı tüm hızıyla sürüyor. Haftanın dikkat çeken maçında Gençlerbirliği sahasında Hatayspor ile karşılaştı. Alt sıralarda bulunan Gençlerbirliği kazanarak üst sıralara yükselmek istiyor. Son haftaların en formda takımı Hatayspor ise deplasmanda galibiyet arıyor. Ligin yeni takımı 16. hafta sonunda 27 puanla zirvenin 4 puan gerisinde 6. sırada yer alıyor.

MAÇTAN ÖNEMLİ DAKİKALAR

25. dakikada Hatayspor, Aaron Boupendza'nın attığı golle 1-0 öne geçti.
 
34. dakikada Gençlerbirliği, Sio'nun attığı golle 1-1'lik eşitliği yakaladı ancak VAR ikazı sonrasında gol iptal edildi.
 
44. dakikada Hakem Yasin Kol, Hatayspor kalecisi Munir Mohamedi'nin Gençlerbirliği oyuncusu Arda Kızıldağ'a yaptığı hareket sonrası kırmızı kart gösterdi. Hatayspor'da kırmızı kart gören kaleci Munir, hafta sonunda Beşiktaş 'a karşı forma giyemeyecek.
 
45+2. dakikada Gençlerbirliği'den Akın Alkan oyuna girerek kaleye geçti.
 
45+3. dakikada Gençlerbirliği, Piris da Motta'nın penaltıdan attığı golle 1-1'lik eşitliği yakaladı.
 
İlk yarı 1-1 eşitlikle sona erdi.
 
54. dakikada Gençlerbirliği, Piris da Motta'nın penaltıdan attığı golle 2-1 öne geçti.
 
84. dakikada Gençlerbirliği, Sio'nun attığı golle skoru 3-1'e taşıdı.
 
Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Gençlerbirliği, Hatayspor'u 3-1 mağlup etti.

 

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Etiketler: Gençlerbirliği Hatayspor Süper Lig
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