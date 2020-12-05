Gençlerbirliği 2-1 Aytemiz Alanyaspor

Süper Lig'in 11. haftasında Gençlerbirliği evinde bu sezona müthiş bir başlangıç yapan lider Aytemiz Alanyaspor'u 2-1 mağlup etti.

05 Aralık 2020 Cumartesi - 13:54 | Son Güncelleme : 05 12 2020 - 15:33
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Gençlerbirliği - Alanyaspor'u evinde 2-1 yendi. Süper Lig'in 11. haftasının 2. gününde lider Alanyaspor deplasmanda Gençlerbirliği'ne konuk oldu. Ligde henüz mağlubiyeti olmayan Akdeniz temsilcisi Gençler'e yenilerek evine puansız döndü. Bu sonuçla Alanyaspor ligde ilk yenilgesini aldı.
 
Ev sahibi Gençlerbirliği ekibinin gollerini Berat Özdemir ve Candeias atarken, Alanyaspor'un tek golünü Bakasetas penaltıdan kaydetti. 90+5'ye ayrıca Alanyaspor Bakasetas ile bir de penaltı kaçırdı.
 
Alanyaspor'da TD Çağdaş Atan kırmızı kart gördü. Haftaya Beşiktaş karşılaşmasında sahada olamayacak.
 

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Etiketler: Gençlerbirliği Aytemiz Alanyaspor Süper Lig
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