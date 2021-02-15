Beşiktaş Gençlerbirliği'ni rahat geçti!

90+8' Maç sona erdi. GENÇLERBİRLİĞİ 0 BEŞİKTAŞ 3



90+3' GOL Cenk Tosun... GENÇLERBİRLİĞİ 0 BEŞİKTAŞ 3 88'GOL Savunmanın arkasına atılan pasla kaleciyle karşı karşıyla kalan Cenk ceza alanına girer girmez vurdu ve farkı 2'ye çıkardı.

87'Beşiktaş'da Souza yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.

86'Beşiktaş'ta Larin kenara geldi, Gökhan Töre oyun da. 85'SON ANDA! Cenk'in pasıyla sol çaprazda ceza alanında topla buluşan N'Koudou kaleyi düşündü Nordfeldt son onda topu kornere çeldi.

84'Dorukhan bir sakatlık geçirdi, oyun bir süre durduktan sonra tekrar hareketlendi.

82'N'Koudou'nun sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta savunma topu uzaklaştırdı. 80'Konuk ekibin sol kanattan kullandığı kornerde savunma topu uzaklaştırdı.



79'Sol kanattan gelişen Beşiktaş atağında N'Koudou ceza alanında ortaya çevirmek istedi Arda müdahale ederek topu kornere gönderdi. 78'Mücadele tekrar hareketlendi.

78'Saha görevlileri oyun alanında, ceza alanı çizgilerini temizleniyor. 77'Beşiktaş'ta Bernard Mensah oyunda, Ljajic kenara alındı

. 77'Gençlerbirliği'nde Candeias yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.

75'KALECİ ÇIKARDI! Hızlı gelişen Beşiktaş atağında uzun pasta sağ çaprazda topla buluşan Larin ceza alanına girer girmez vurdu, Nordfeldt bu pozisyonda gole izin vermedi.

74'Beşiktaş'ın sol kanattan paslaşarak kullandığı korner sonrası sol çaprazda topla buluşan N'Koudou ceza alanı dışından vurdu top farklı şekilde auta gitti. 72'Gençlerbirliği'nde Mugni kenara alındı, Srdan Spiridonovic oyunda.

71'Souza uzun pasta sol kanatta N'Koudou'yu topla buluşturdu ancak yardımcı hakemin ofsayt bayrağı havada.

68'N'Koudou'nun sol kanattan ceza alanı içinde ortaya çevirdiği topu savunma uzaklaştırdı. 65'Sağ kanattan gelişen Gençlerbirliği atağında Candeias'ın ortası Dorukhan'dan kornere gitti.

64'Beşiktaş atağında ceza alanı sol çaprazında topla buluşan N'Koudou kaleyi düşündü top farklı şekilde auta gitti.

63'Gençlerbirliği'nde Sefa oyundan alındı, Boddan Stancu oyunda.

62'Kar nedeniyle kırmızı topa geçildi. 60'Gençlerbirliği sol kanattan yüklendi, topla buluşan Ayite rakibini geçmek istedi ancak savunma hata yapmıyor.

60'Ghezzal kendini yere bıraktı. Oyuna devam edemeyecek gibi duruyor.

59'Ankara'da kar yağışı giderek şiddetini arttırdı.

58'Ev sahibi yine soldan geldi, Mugni'nin ortaya çevirdiği noktada hiçbir arkadaşı yok savunma topu uzaklaştırdı. 57'Gençlerbirliği sol kanattan gelmek istedi, Candeias'ın ortaya çevirdiği top Beşiktaş savunmasında kaldı.

54'ÇİZGİDEN ÇIKARDI! Ljajic sol kanattan getirdiği topu içeriye çevirdi arka direkte Ghezzal kaleye vurdu, Polomat çizgiden kafayla topu çıkardı. 53'Nordfeldt'in uzaklaştıramadığı top Aboubakar'da kaldı. Onun sol çaprazdan ceza alanı dışından kaleye gönderdiği top yandan auta gitti.

52'Furman'ın rakip yarı alanın ortalarından doğrudan Beşiktaş ceza alanına gönderdiği serbest vuruşta savunma topu uzaklaştırdı.

51'Candeias'ın sağ kanattan ceza alanına çevirdiği top doğrudan auta gitti.

50'Ljajic'in sol kanattan kullandığı kornerde ceza alanına inen topa hiçkimse dokunamayınca top doğrudan auta gitti. 49'Sağ kanatta topla buluşan Souza içeriye çevirmek istedi Arda'nın müdahalesiyle top kornere gitti.

47'AZ FARKLA! Ljajic'in pasında ortada topla buluşan Ghezzal rakibinden kurtulun ceza alanına girdi, köşeye gönderdiği top az farkla yandan auta gitti.

46'Sağ kanatta topla buluşan Rosier ceza alanına çevirdi ancak savunma dikkatli.

45'Polomat uzun oynayarak Ayite'yi kaçırmak istedi ancak top Ersin'de kaldı. 46'İkinci yarı başladı... 45' İLK YARI SONA ERDİ... GENÇLERBİRLİĞİ 0 BEŞİKTAŞ 1 44'Hızlı gelişen Beşiktaş atağında ceza alanı dışında sağ çaprazda topla buluşan Ljajic kaleyi düşündü top farklı şekilde auta gitti.

43'Candeias'ın sağ kanattan ceza alanına çevirdiği topu savunma uzaklaştırdı.

42'Ljajic'in sağ kanattan ceza alanına havalandırdığı topu savunma uzaklaştırdı.

40'Welinton uzun pasla Aboubakar'ı buluşturmak istedi ancak savunma dikkatli.



38'Bu dakikalarda karşılıklı top kayıpları nedeniyle tempo düştü.



35'Gençlerbirliği'nde Furman yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.



35'Gençlerbirliği hızlı çıkmak istedi Ayite'nin topuk pasıyla buluşan Mugni ayağından biraz fazla açınca Welinton araya girdi.



33'Sağ kanattan gelişen Gençlerbirliği atağında Candeias'ın ortası Ersin'de kaldı.



32'Souza'nın uzun pasına Aboubakar hareketlendi ancak top hızlı pozisyon autla sonuçlandı.



30'ERSİN ÇIKARDI! Hızlı gelişen Gençlerbirliği atağında Ayite'nin içeriye çevirdiği topla Candeias ceza alanına girdi karşı karşıya vuruşunda Ersin gole izin vermedi.



30'Ghezzal'ın uzun pasına Ljajic hareketlendi ancak Arda ondan önce müdahale ederek tehlikeyi önledi.



28'Hızlı gelişen Gençlerbirliği atağında sol kanatta topla buluşan Mugni içeriye çevirdi Necip ayak koyarak tehlikeyi önledi.



27'Gençlerbirliği'nde Ayite yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.



27'Sağlık görevlileri Necip'in tedavisi için sahada.



26'AZ FARKLA! Sağ kanattan Ljajic'in ortaya çevirdiği topa Aboubakar penaltı noktası üzerinden kafayı vurdu top az farkla auta gitti.



25'Sağ kanattan ceza alanına giren Aboubakar içeriye çevirmek istedi top savunmadan döndü.

25'Konuk ekip rakip yarı alanda hazırlık pasları yapıyor.



22'Beşiktaş savunmasının arasına atılan pasa Ayite hareketlendi ancak topu almaya çalışırken yaptığı hareket faul.

21'Beşiktaş'ın sağ kanattan kullandığı kornerde savunma topu uzaklaştırdı.



20'NORDFELD ÇIKARDI! Ghezzal'ın pasıyla ceza alanında topla buluşan Aboubakar yakın mesafeden vurdu kaleci son anda topu kornere çeldi.



20'Konuk ekip sol kanattan kullandığı kornerden sonuç alamadı.



19'Beşiktaş atağında içeriye çevrilen topu Arda kornere gönderdi.



18'Beşiktaş atağında Larin'in pasıyla ceza alanı sol çaprazında topla buluşan Souza kaleyi düşündü