Gençlerbirliği - Fenerbahçe maçı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da

Gençlerbirliği'nde sezon ilk 7 maçından sadece 5 puan çıkartabilen Mert Nobre ile yollar ayrıldı, takımın idaresi Sportif Direktör Mustafa Kaplan'a teslim edildi. Milli arada iyileşen Giovanni Sio takımın en önemli gol umudu olacak. Bogdan Stancu hala sakat. Sağ bek Mattias Johansson da cezalı, yerine Zargo Toure ya da Soner Dikmen değerlendirilebilir. Orta alanda enerjisiyle Berat Özdemir ve Murat Yıldırım öne çıkarken, kanatta Daniel Candeias fark yaratabilir.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Gençlerbirliği'nin ligdeki son 4 maçının tamamında "karşılıklı gol" izledik ve bu 4 maçın 3'ü "2.5 ÜST" oldu.

- Fenerbahçe'nin bu sezon kazandığı 5 maçın tamamı "karşılıklı goller" ile "2.5 ÜST" bitti.

- İki takım arasındaki son 6 resmi maçın tamamı "karşılıklı gol" ile sonuçlandı.

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu Süper Lig karşılaşmasını kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Fenerbahçe Kazanır" oldu! %46'lık kesim sarı-lacivertlilerin Konyaspor yenilgisini Ankara'da telafi edeceğini düşünüyor... %14'lük kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına koymuş ve mücadelede en az 3 gol çıkmasını bekliyor.

MİSLİ.COM YAZARI CAN TONGO’NUN YORUMU

Gençlerbirliği göreve Mustafa Kaplan’ı getirdi. Sezon başı Nobre yönetiminde işler pek iyi gitmedi. Fenerbahçe, Konya maçında üretkenlikten uzaktı. Basit hatalar üzerinden her iki takım da gol bulması çok olası.