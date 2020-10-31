Gençlerbirliği - Gaziantep FK (CANLI)

Gençlerbirliği, Süper Lig’in 7. haftasında Gaziantep Futbol Kulübü'nü konuk ediyor.

31 Ekim 2020 Cumartesi - 13:36 | Son Güncelleme : 31 10 2020 - 13:38
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Gençlerbirliği, Süper Lig’in 7. haftasında Gaziantep Futbol Kulübü'nü konuk ediyor. 5 maçır yenilgi yüzü görmeyen Gaziantep ekibi, bu serisi Ankara'da da sürdürmeye çalışacak. Ligde zor günler geçiren Gençlerbirliği'nde ise tek hedef 3 puan. 
 
 
Gençlerbirliği 0-0 Gaziantep FK 
 
Gençlerbirliği: Nordfeldt, Mattias, Diego, Furman, Sefa, Zargo Toure, İlker, Candeias, Piris, Polomat, Murat Yıldırım
 
Gaziantep FK: Günay, Djilobodji, Tosca, Muhammet Demir, Morais, Oğuz Ceylan, Mirallas, Sousa, Maxim, Kana Biyik, Dicko
 
 

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Etiketler: Gençlerbirliği Gaziantep FK süper lig
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