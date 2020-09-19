Gençlerbirliği - Konyaspor (CANLI)

Süper Lig'in ikinci haftasında Gençlerbirliği ile Konyaspor karşı karşıya geliyor. İlk haftayı mağlubiyet ile kapatan Gençlerbirliği sezonun ilk galibiyetini arayacak. Konyaspor ise ilk haftayı bay geçmişti.

19 Eylül 2020 Cumartesi - 13:30 | Son Güncelleme : 19 09 2020 - 14:34
İLGİLİ HABERLER
Bülent Korkmaz istifa etti! Konyaspor'da Bülent Korkmaz depremi! Konyaspor'un genç kalecisi Mustafa Berzan Tekbaş hayatını kaybetti Konyaspor'da Hilmi Kulluk yeniden başkan Bülent Korkmaz: Başkan devam etmezse, ben de yokum!

 Süper Lig'in 2. haftasındaki Gençlerbirliği-İttifak  Holding Konyaspor maçının ilk yarısı 0-0 bitti.
 
 
Gençlerbirliği 0-0 Konyaspor 
 
7. dakikada sol kanattan kullanılan taç atışı sonrası ceza sahasındaki  Sefa Yılmaz, topu Piris da Motta'ya çıkardı. Paraguaylı futbolcunun sol çaprazdan  yaptığı vuruşta top az farkla yandan dışarı gitti.
 
16. dakikada Shengelia'nın ceza sahası dışından sol ayağıyla uzak  köşeye yaptığı plase vuruşta top az farkla auta çıktı.
 
33. dakikada Skubic'in kafayla indirdiği topla ceza sahasında buluşan  Miya'nın şutunda meşin yuvarlak kalecide kaldı.
 
42. dakikada konuk ekip gole yaklaştı. Kazanılan serbest vuruşu  kullanan Hadziahmetovic, ortasını arka direğe doğru yaptı. Boş pozisyondaki  Anicic'in yakın mesafeden yaptığı kafa vuruşunda üst direğe de çarpan top dışarı  gitti.
 
Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.
 
Öte yandan Gençlerbirliği futbolcuları, ısınmaya hayatını kaybeden  Eryaman Stadı Müdürü Muzaffer Gültekin'i anan tişörtle çıktı. Karşılaşma öncesi  Gültekin anısına saygı duruşunda bulunulurken, stada "Başımız sağ olsun. Seni  unutmayacağız." yazılı pankart asıldı.
 
 
Stat: Eryaman 
 
Hakemler: Mustafa Öğretmenoğlu, Mehmet Kısal, Hakan Yemişken
 
Gençlerbirliği: Nordfeldt, Johansson, Diego,  Toure, Halil İbrahim  Pehlivan, Piris da Motta, Soner Dikmen, Sio, Sefa Yılmaz, Candeias, Stancu
 
İttifak Holding Konyaspor: Sehic, Skubic, Uğur Demirok, Anicic,  Guilherme, Jevtovic, Hadziahmetovic, Shengelia, Miya, Ömer Ali Şahiner,  Cikalleshi
 
 
 
 

Önceki Haber Sonraki Haber
Etiketler: Gençlerbirliği Konyaspor süper lig
SPOR GÜNDEMİ
Tüm Fikstür
GALERİ
Ömer Faruk Beyaz için son dakika açıklaması! Ayrılık... Ömer Faruk Beyaz için son dakika açıklaması! Ayrılık...
Galatasaray'da son dakika! İki imza birden...Galatasaray'da son dakika! İki imza birden... Galatasaray'da flaş ayrılık! Belhanda...Galatasaray'da flaş ayrılık! Belhanda... Fenerbahçe'ye transferde Slaven Bilic şoku! Emre Belözoğlu 'hazır' demişti ama...Fenerbahçe'ye transferde Slaven Bilic şoku! Emre Belözoğlu 'hazır' demişti ama...
Puan Durumu Canlı Skor Lig Fikstürü

© Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.