Gençlerbirliği'nde 5 pozitif vaka

Süper Lig ekibi Gençlerbirliği'nde 5 kişinin Kovid-19 testinin pozitif çıktığı açıklandı.

23 Aralık 2020 Çarşamba - 16:37
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Süper Lig ekibi Gençlerbirliği'nde 3 futbolcu, 2 kulüp personeli olmak üzere 5 kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı belirtildi.
 
Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, Süper Lig'in 14. haftasında yarın deplasmanda oynanacak Demir Grup Sivasspor maçı öncesi test yapıldığı belirtilerek, "3 futbolcu ve 2 kulüp personelimizin test sonucu pozitif çıkmıştır." denildi. Testi pozitif çıkan kişilerin tedavi, takip ve izolasyon sürecinin başladığı kaydedildi.
 

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Etiketler: Gençlerbirliği korona
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