Gençlerbirliği'nde Hamza Hamzaoğlu dönemi sona erdi

Süper Lig'de sezonun bitmesinin ardından Gençlerbirliği kulübü teknik direktörü Hamza Hamzaoğlu ile yollarını ayırdı. Bu sezon 10.haftada göreve gelen Hamza Hamzaoğlu, ligde Ankara ekibi ile 25 maçta 30 puan topladı ve sezonu averajla 12.sırada tamamlamıştı

30 Temmuz 2020 Perşembe - 8:30
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Süper Lig'de sezonun bitmesinin ardından Gençlerbirliği kulübü teknik direktörü Hamza Hamzaoğlu ile yollarını ayırdı. Bu sezon 10.haftada göreve gelen Hamza Hamzaoğlu, ligde Ankara ekibi ile 25 maçta 30 puan topladı ve sezonu averajla 12.sırada tamamlamıştı
 
Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde;
 
Teknik Direktörümüz Hamza Hamzaoğlu ile yaptığımız görüşmeler sonucunda anlaşarak yollarımızı ayırdık. Hamzaoğlu ve ekibine kulübümüze verdikleri emekler için teşekkür ediyor, kariyerlerinde başarı diliyoruz
 
 

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