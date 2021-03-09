Gençlerbirliği'nde İbrahim Üzülmez dönemi

Mehmet Altıparmak ile yollarını ayıran Gençlerbirliği İbrahim Üzülmez ile el sıkıştı.

09 Mart 2021 Salı - 9:45
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Spor Toto Süper Lig takımı Gençlerbirliği'nde iç sahada alınan 1-0'lık Başakşehir yenilgisinin ardından teknik direktör Mehmet Altıparmak'la yollar ayrıldı.
 
Altıparmak'ın ayrılığı sonrasında hoca sorununu çözüme kavuşturmak isteyen Başkent temsilcisinde öne çıkan isim İbrahim Üzülmez oldu. Tarafların prensip anlaşmasına vardığı öğrenildi.
 
Gençlerbirliği Üzülmez ile anlaşma sağlayamazsa son olarak Kasımpaşa'yı çalıştıran Kemal Özdeş ile görüşecek.
 
Gençlerbirliği'ni Süper Lig'e taşıdı
 
Son olarak Ankaragücü'de görev alan Üzülmez 2018-2019 sezonunda Gençlerbirliği'nde 1. Lig şampiyonluğu yaşadı. 46 yaşındaki teknik adam Gençlerbirliği'nde 2015-2016, 2016-2017 sezonlarında da Süper Lig'de çalıştı. İbrahim Üzülmez kırmızı-siyahlı takımın başında görev aldığı 28 Süper Lig maçında 1.64, 1. Lig'de ise 10 karşılaşmada 2.20 puan ortalamasını tutturdu.

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Etiketler: ibrahim üzülmez gençlerbirliği
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