Gençlerbirliği´nde koronavirüs şoku

Süper Lig´in 12´nci haftasında deplasmanda B.B Erzurumspor´a konuk olacak Gençlerbirliği´nde 6´sı futbolcu 10 kişinin koronavirüs testleri pozitif çıktı.

12 Aralık 2020 Cumartesi - 17:22 | Son Güncelleme : 12 12 2020 - 17:24
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Gençlerbirliği´nde corona virüs şoku yaşanıyor. Hafta sonu B.B Erzurumspor´a konuk olacak Başkent ekibinde rutin olarak gerçekleştirilen corona virüs testlerinde 10 kişinin sonucu pozitif çıktı.
 
Kırmızı-siyahlı ekipten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "BB Erzurumspor maçı öncesi uygulanan COVİD-19 testlerinde 6 futbolcu, teknik ekipte yer alan 2 antrenör ve 2 kulüp personelimizin sonucu pozitif çıkmıştır.İlgili kişilerin tedavi, takip ve izolasyon süreci başlatılmıştır" ifadeleri kullanıldı.
 
 

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Etiketler: Gençlerbirliği koronavirüs vaka
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