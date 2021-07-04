Gençlerbirliği'nden Juventus'a gitti

Juventus yetenekli genç futbolcu Abdullah Şahindere'yi İtalya'ya davet etti.

04 Temmuz 2021 Pazar - 17:44
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A Milli Takımı'nın yıldızı Merih Demiral'ın takımı İtalyan devi Juventus gözüne Gençlerbirliği'nin genç futbolcusunu kestirdi.
 
Juventus, Gençlerbirliği'nin 18 yaşındaki stoperi Abdullah Şahindere'yi deneme çağırdı ve İtalya'ya davet etti.
 
Genç Milli Takım maçlarında takip ettiler
 
Juventus scout ekibi, Şahindere'yi Genç Milli Takım maçlarında takip etti ve oyuncu hakkında rapor sundu.
 
Abdullah Şahindere geçtiğimiz sezon Süper Lig'de Gençlerbirliği'nde bir kez A Takım maç kadrosunda yer aldı.

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Etiketler: Abdullah Şahindere juventus
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