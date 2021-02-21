Gençlerbirliği'nden Sio açıklaması

Gençlerbirliği tecrübeli futbolcu Sio hakkında çok önemli bir açıklama yayınladı.

21 Şubat 2021 Pazar - 14:22
İLGİLİ HABERLER
Süper Lig - Yukatel Denizlispor: 1 - Gençlerbirliği: 0 Beşiktaş Gençlerbirliği'ni rahat geçti! Gençlerbirliği 1-2 Trabzonspor Süper Lig - Kayserispor: 2 - Başakşehir: 0 / Göztepe: 4 - Gençlerbirliği: 0 Dün akşam 'şikeci' damgası yemişti! 'Çok acı verici'

İşte Gençlerbirliği resmi internet sitesinden yayımlanan o açıklama:
 
ttifak Holding Konyaspor maçı sonrası rahatsızlanan sporcumuz Giovanni Sio ‘nun Ankara Acıbadem Hastanesi’nde yapılan tetkiklerinde bazı kan değerlerinde standart dışı değerler saptanmıştır.
 
Ankara Acıbadem Hastanesi’ndeki uzman doktorlar tarafından kulübümüze “konsültasyonlar sonucunda teşhis için daha ileri tetkikler gerektiği ve futbolcunun bu süreçte antrenmana çıkmasının sakıncalı olabileceği” yönünde görüş bildirilmiştir.
 
Bu süreçte Ankara’da bulunan futbolcumuzun sağlık durumuyla ilgili gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır.

Önceki Haber Sonraki Haber
Etiketler: sio gençlerbirliği
SPOR GÜNDEMİ
Tüm Fikstür
GALERİ
Boupendza fırtınası! 18 milyon euro'ya Fenerbahçe... Boupendza fırtınası! 18 milyon euro'ya Fenerbahçe...
Şampiyonluk yolunda Beşiktaş'ta tarihi operasyon! Şampiyonluk yolunda Beşiktaş'ta tarihi operasyon!  Belhanda'nın yerine James Rodriguez! İspanyollar Galatasaray'ı heyecanlandırdıBelhanda'nın yerine James Rodriguez! İspanyollar Galatasaray'ı heyecanlandırdı Papis Cisse'nin açıklamas hayrete düşürdü! 'Bayern Münih'ten teklif aldım'Papis Cisse'nin açıklamas hayrete düşürdü! 'Bayern Münih'ten teklif aldım'
Puan Durumu Canlı Skor Lig Fikstürü

© Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.