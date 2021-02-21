Gençlerbirliği'nden Sio açıklaması

21 Şubat 2021 Pazar - 14:22
İşte Gençlerbirliği resmi internet sitesinden yayımlanan o açıklama:
ttifak Holding Konyaspor
maçı sonrası rahatsızlanan sporcumuz Giovanni Sio ‘nun Ankara
Acıbadem Hastanesi’nde yapılan tetkiklerinde bazı kan değerlerinde standart dışı değerler saptanmıştır.
Ankara Acıbadem Hastanesi’ndeki uzman doktorlar tarafından kulübümüze “konsültasyonlar sonucunda teşhis için daha ileri tetkikler gerektiği ve futbolcunun bu süreçte antrenmana çıkmasının sakıncalı olabileceği” yönünde görüş bildirilmiştir.
Bu süreçte Ankara’da bulunan futbolcumuzun sağlık
durumuyla ilgili gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır.