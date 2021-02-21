Gençlerbirliği'nden Sio açıklaması

İşte Gençlerbirliği resmi internet sitesinden yayımlanan o açıklama:

ttifak Holding Konyaspor maçı sonrası rahatsızlanan sporcumuz Giovanni Sio ‘nun Ankara Acıbadem Hastanesi’nde yapılan tetkiklerinde bazı kan değerlerinde standart dışı değerler saptanmıştır.

Ankara Acıbadem Hastanesi’ndeki uzman doktorlar tarafından kulübümüze “konsültasyonlar sonucunda teşhis için daha ileri tetkikler gerektiği ve futbolcunun bu süreçte antrenmana çıkmasının sakıncalı olabileceği” yönünde görüş bildirilmiştir.