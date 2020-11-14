Gençlerbirliği'nin yeni teknik direktörü belli oldu

Süper Lig ekibi Gençlerbirliği'nde teknik direktörlük görevine Mustafa Kaplan getirildi.

AA 14 Kasım 2020 Cumartesi - 16:39 | Son Güncelleme : 14 11 2020 - 16:50
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Süper Lig ekibi Gençlerbirliği'nde Mert Nobre'den  boşalan teknik direktörlük görevine Mustafa Kaplan getirildi.
 
Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüzün sportif  direktörü Mustafa Kaplan, teknik direktörlük görevine getirildi." denildi.
 
Sezona Mert Nobre yönetiminde başlayan Gençlerbirliği, oynadığı 7  maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 yenilgiyle 5 puan toplamıştı.
 
Mustafa Kaplan, 2019-2020 sezonunun ilk 9 haftasında Gençlerbirliği'ni  çalıştırmıştı. Sezon başında kulübün sportif direktörü olarak göreve getirilen  Kaplan, son olarak teknik direktörlük görevini geçen sezon MKE Ankaragücü'nün  başında yapmıştı.
 
 
 

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Etiketler: Gençlerbirliği Mustafa Kaplan süper lig
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