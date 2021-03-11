Gençlerbirliği'nin yeni teknik direktörü Özcan Bizati oldu

Süper Lig ekibi Gençlerbirliği, teknik direktörlük görevine Özcan Bizati'yi getirdi.

11 Mart 2021 Perşembe - 13:58 | Son Güncelleme : 11 03 2021 - 14:08
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Süper Lig'de puan sıralamasında son sırada bulunan ve son olarak Mehmet Altıparmak ile yollarını ayıran Gençlerbirliği, yeni teknik direktörünü buldu. Başkent ekibi 52 yaşındaki teknik direktör Özcan Bizati'yi göreve getirme kararı aldı. Resmi açıklama da Kırmızı-siyahlı ekibin Twitter hesabından yapıldı.
 
Açıklamada, "Kulübümüz, teknik direktörlük görevine sezon sonuna kadar Özcan Bizati’yi getirdi. Bizati'nin yardımcılıklarını Ümit Bozkurt, Recep Karatepe ve Recep Öztürk yapacak." ifadelerine yer verildi.
 
 
 
 

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Etiketler: Gençlerbirliği teknik direktör Özcan Bizati
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