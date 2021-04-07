Gençlerbirliği son nefeste yıkıldı!

Alt sıraları yakından ilgilendiren son derece kritik maçta Gençlerbirliği, Erzurumspor ile 1-1 berabere kaldı.

07 Nisan 2021 Çarşamba - 17:57
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Spor Toto Süper Lig'de 33. hafta karşılaşmasında Gençlerbirliği, Erzurumspor'u ağırladı. Eryaman Stadyumu'nda oynanan müsabaka, 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı.
 
Ev sahibi ekibin golünü 29. dakikada Lima attı. Erzurumspor'un golünü ise 90+3. dakikada Manuel da Costa kaydetti.
 
Konuk takım Erzurumspor'un 45. dakikada attığı gol, penaltıdaki kural ihlali nedeniyle sayılmadı. 45+2. dakikada tekrarlanan penaltıda ise Aatif Chahechouhe topu ağlarla buluşturamadı.
 
Bu sonucun ardından başkent ekibi, 2 maç aradan sonra puan kaybetti ve 31 puanla 19. sırada yer aldı. 3 maçtır kazanamayan Erzurumspor ise 28 puanla 20. sırada yer buldu.
 
Gençlerbirliği gelecek hafta Ankaragücü'ne konuk olacak. Erzurumspor ise Beşiktaş'ı ağırlayacak.

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Etiketler: gençlerbirliği erzurumspor
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