Gençlerbirliği - Trabzonspor (CANLI)

23 Ocak 2021 Cumartesi - 15:57
| Son Güncelleme : 23 01 2021 - 16:33
Süper Lig'in 21. haftasında Trabzonspor
deplasmanda Gençlerbirliği'ne konuk oluyor.
Gençlerbirliği 0-0 Trabzonspor
29. dakikada Gençlerbirliği'nde Soner Dikmen
yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.
Gençlerbirliği: Nordfeldt, Johansson, Halil, Oliveira, Soner, Toure, İlker, Mendoza, Sami, Polomat, Murat
Trabzonspor: Uğurcan, Serkan, Edgar, Hugo, Marlon, Berat, A.Parmak, Flavio, Nwakaeme, Ekuban, Djaniny.
Gençlerbirliği-Trabzonspor maçından notlar
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Süper Lig'in 21. haftasında Gençlerbirliği'ne konuk oldukları karşılaşmanın ilk 11'inde bir önceki maça göre 2 değişiklik yaptı.
Eryaman Stadı'nda oynanan karşılaşmada Avcı, geçen hafta İttifak Holding Konyaspor
'u 3-1 yendikleri kadroda zorunlu iki değişikliğe gitti.
Sarı kart cezalısı Lewis Baker ile sakatlanan Abdulkadir Ömür, kadroda yer almadı. Tecrübeli teknik adam, bu isimlerin yerine Berat Aydemir ile Flavio'yu oynattı.
Bordo-mavililerde Baker ve Abdulkadir'in yanı sıra Joao Pereira da Ankara
'ya getirilmedi.