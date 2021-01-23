Gençlerbirliği - Trabzonspor (CANLI)

Süper Lig'in 21. haftasında Trabzonspor deplasmanda Gençlerbirliği'ne konuk oluyor.

23 Ocak 2021 Cumartesi - 15:57 | Son Güncelleme : 23 01 2021 - 16:33
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Süper Lig'in 21. haftasında Trabzonspor deplasmanda Gençlerbirliği'ne konuk oluyor. 
 
 
Gençlerbirliği 0-0 Trabzonspor
 
29. dakikada Gençlerbirliği'nde Soner Dikmen yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.
 
Gençlerbirliği: Nordfeldt, Johansson, Halil, Oliveira, Soner, Toure, İlker, Mendoza, Sami, Polomat, Murat
Trabzonspor: Uğurcan, Serkan, Edgar, Hugo, Marlon, Berat, A.Parmak, Flavio, Nwakaeme, Ekuban, Djaniny.
 
 
Gençlerbirliği-Trabzonspor maçından notlar 
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Süper Lig'in  21. haftasında Gençlerbirliği'ne konuk oldukları karşılaşmanın ilk 11'inde bir  önceki maça göre 2 değişiklik yaptı. 
 
Eryaman Stadı'nda oynanan karşılaşmada Avcı, geçen hafta İttifak  Holding Konyaspor'u 3-1 yendikleri kadroda zorunlu iki değişikliğe gitti.
 
Sarı kart cezalısı Lewis Baker ile sakatlanan Abdulkadir Ömür, kadroda  yer almadı. Tecrübeli teknik adam, bu isimlerin yerine Berat Aydemir ile  Flavio'yu oynattı.
 
Bordo-mavililerde Baker ve Abdulkadir'in yanı sıra Joao Pereira da  Ankara'ya getirilmedi.
 
 

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Etiketler: Gençlerbirliği Trabzonspor süper lig
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