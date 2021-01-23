Gençlerbirliği - Trabzonspor maçı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da

"Kayseri, Rize Hatay " üçgeninden 7 puan çıkartan Gençlerbirliği, sonrasındaki 3 maçı toplamda 13 gol yiyerek kaybetti ve 18. sıraya geriledi. Geçtiğimiz hafta cezalı olan Daniel Candeias ile bir süredir sakat olan Bogdan Stancu kadroya geri dönüyor. Takımın son antrenmanını ziyaret eden başkan Murat Cavcav oyunculara başarılar diledi. TD Mustafa Kaplan ve öğrencileri iç sahada açık futbol oynamayı seviyor ve bizlere Ankara 'da bol gollü maçlar izlettirdiler. Eşinin doğumu nedeniyle Fransa 'ya giden Giovanni Sio da geri döndü ve ilk 11'deki yerini alacak.

Abdullah Avcı geldikten sonra savunmada disiplini yukarı çeken Trabzon spor'da ise Joao Pereira kadro dışı bırakıldı. Portekizli sağ bek ile TD Avcı arasında sözleşme uzatma konusunda yaşanan anlaşmazlık sonrası böyle bir karar alındığı belirtildi. Abd ülkadir Ömür sakatlığı, Lewis Baker da cezası sebebiyle Ankara'ya gelen deplasman kafilesinde yer almayan diğer isimler... Baker'ın yokluğunda Berat Özdemir eski takımına karşı ilk 11'de başlayabilir. Ömür'un yokluğunda ise Yusuf Sarı'yı kanatta, Caleb Ekuban'ı merkeze daha yakın görebiliriz.



ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Gençlerbirliği'nin iç sahada oynadığı son 8 maçının tamamında "karşılıklı gol" izledik. Bu 8 maçın 6'sı aynı zamanda "2.5 ÜST" oldu.

Trabzonspor 'un deplasmanda oynadığı son 6 maçının 5'i "2.5 ALT" bitti.

- Abdullah Avcı'nın ilk maçına çıktığı 9'uncu haftadan bu yana ligde en az gol yiyen takım Trabzonspor!



MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu Süper Lig karşılaşmasını kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Trabzonspor kazanır" oldu! %45'lik kesim Abdullah Avcı ile ligin üst sıralarına doğru tırmanışta olan bordo-mavili ekibe güveniyor... %6'lık kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına koymuş ve mücadelede en az 3 gol çıkacağını düşünüyor.



MİSLİ.COM YAZARI ALİ NACİ KÜÇÜK NE DİYOR?

Trabzon’da Abdülkadir Ömür’ün yaşadığı sakatlık elbette moralleri bozdu. Genç oyuncu uzun süre sahalardan uzak kalacak. Aynı zamanda Baker de kart cezalısı ve forma giyemeyecek. Ancak bu durum Trabzon’u, Başkent deplasmanında olumsuz etkilemeyecektir. Gençlerbirliği her ne kadar geçen hafta Göztepe maçında Candelas, Sefa ve Arda’dan yoksun oynasa da bu kadar kötü, birbirinden kopuk, disiplinsiz bir futbol ortaya koymalarını kimse beklemezdi. Trabzonspor kazanır diyorum.