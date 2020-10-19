Gençlerbirliği - Yukatel Denizlispor: 1-2

Süper Lig'in 5. haftasında Yukatel Denizlispor , deplasmanda Gençlerbirliği'ni 2-1 yendi. Stat: Eryaman Hakemler: Mert Güzenge, Candaş Elbil, Gökhan Barcın Gençlerbirliği: Nordfeldt, Johansson, Toure, Diego, Polomat, Piris da Motta, Berat Ayberk Özdemir (Dk. 73 İlker Karakaş), Candeias, Furman (Dk. 46 Murat Yıldırım), Sefa Yılmaz (Dk. 46 Ayite), Stancu (Dk. 90 Gökhan Altıparmak) Yukatel Denizlispor: Pantilimon, Özer Özdemir (Dk. 89 Oğuz Yılmaz), Subotic, Mustafa Yumlu , Lopes, Bakalorz, Recep Niyaz, Varela (Dk. 63 Aissati), Sagal, Mesanovic (Dk. 71 Sacko), Rodallega (Dk. 89 Dossevi) Goller: Dk. 22 Subotic, Dk. 45 1 Rodallega (Yukatel Denizlispor), Dk. 90 Candeias (Gençlerbirliği) Sarı kart: Dk. 45 3 Piris da Motta (Gençlerbirliği)

MAÇTAN DAKİKALAR

22’nci dakikada Yukatel Denizlispor'da Sagal’in kullandığı köşe vuruşunda savunmanın arasından topa yükselen Subotic’in kafa vuruşu ağlara gitti: 0-1.

45+1'inci dakikada sol taraftan ceza sahasına giren Recep Niyaz topu Rodallega’ya aktardı. Rodallega yaklaşık 25 metreden çektiği şutta top filelere gitti: 0-2.

58'inci dakikada sol taraftan ceza sahasına giren Polomat’ın pasıyla buluşan Johansson topu auta gönderdi.

62’nci dakikada Ayite'nin Özer tarafından düşürülmesiyle kazanılan penaltıyı Stancu kullandı.

64'üncü dakikada Stancu’nun kullandığı penaltı vuruşunda top direkten döndü.

69'uncu dakikada sol taraftan ceza sahasına giren Sagal’in şutunda kaleci Nordfelt son anda topu kornere çeldi.

81'inci dakikada sağ taraftan ceza sahasına giren Rodallega’ın şutunda kaleci Nordfelt son anda topu kornere çeldi.

85'inci dakikada Sagal’ın pasıyla buluşan Rodallega, yaklaşık 30 metreden vurdu, top üst direkten oyun alanına döndü.

90'ıncı dakikada Gençlerbirliği, Ayite'nin ortasında Candeias’la golü buldu: 1-2.

Uzatma dakikalarında başka pozisyon olmadı ve Yukatel Denizlispor sahadan 2-1 galip ayrılan taraf oldu.