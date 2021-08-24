Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'ndan istihdam müjdesi

Son dakika haberine göre; Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Spor Bakanlığı'na 4 bin 346 kadrolu işçi alınacağını açıkladı. Bakan Kasapoğlu ayrıca Tokyo'da yapılacak Paralimpik Oyunları öncesi madalya müjdesi verdi.

24 Ağustos 2021 Salı - 16:22
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Türkiye, gözünü Tokyo'da yapılacak Paralimpik Oyunları'na çevirdi.
 
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Paralimpik Oyunları öncesi CNN Türk'e özel açıklamalarda bulundu.
 
İşte Bakan Kasapoğlu'nun açıklaması: "Paralimpik kafilesini Perşembe günü Tokyo'ya yolcu ettik. Ben de inşallah yarın Tokyo'ya yola çıkıyorum. İnanıyorum ki ülkemize güzel haberleri onlar vesilesiyle göndereceğiz. Paralimpik sporcularımızın hep yanında olduk. Geçtiğimiz gün kamplarında onları birer birer ziyaret ettim. 13 farklı branşta ülkemizi temsil edecekler. Birer birer madalyalar milletimizi sevince boğacak. Cumhurbaşkanımız'dan da aldığımız ilhamla spora destek vermeye devam edeceğiz.
 
 
"Gençlerimizi teşvik etmeye devam ettik"
Biz sporu birkaç branştan ibaret görmüyoruz. Gençlerimizi teşvik etmeye, onların yanına olmaya devam ettik, edeceği. Yeni projelerimiz, stratejilerimiz bazı alanlarda farklılaşacak. Amacımız sporumuzun güçlenmesi. Gelişen koşuları spor yönetimimize adapte etmeye devam edeceğiz. Daha büyük başarıları gerçekleştireceğimize inanıyorum. Bunu hep birlikte sinerji oluşturarak sağlayacağız. Sporun gücünü sporun o ruhunu güçlendirerek artırarak Türk sporcuların başarısını, karakterli duruşunu göstermeye devam edeceğiz.
 
Spor Bakanı'ndan istihdam müjdesi
Sürekli işçi istihdamına yönelik alım yapacaklarını anlatan Bakan Kasapoğlu, "Bir müjdemiz var. Bakanlık merkez ve taşra teşkilatında görev yapmak üzere 4 bin 346 kadrolu işçi alımı yapılacağız. Bunun 549'u erkek, 869'u kadın olmak üzere temizlik görevlisi, yine 1227 erkek, 1701 kadın olmak üzere de güvenlik görevlisi alımını gerçekleştireceğiz. Bu süreçler hızlı ve şeffaf bir şekilde inşallah neticelenecek. Bu anlamda bizlere destek olan Saygıdeğer Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımızı kurumum ve aday arkadaşlarım adına arz etmek istiyorum" ifadelerini kullandı.
 

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Etiketler: Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu istihdam istihdam müjdesi
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