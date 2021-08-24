Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'ndan istihdam müjdesi

Türkiye, gözünü Tokyo 'da yapılacak Paralimpik Oyunları'na çevirdi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Paralimpik Oyunları öncesi CNN Türk'e özel açıklamalarda bulundu.

İşte Bakan Kasapoğlu'nun açıklaması: "Paralimpik kafilesini Perşembe günü Tokyo'ya yolcu ettik. Ben de inşallah yarın Tokyo'ya yola çıkıyorum. İnanıyorum ki ülkemize güzel haberleri onlar vesilesiyle göndereceğiz. Paralimpik sporcularımızın hep yanında olduk. Geçtiğimiz gün kamplarında onları birer birer ziyaret ettim. 13 farklı branşta ülkemizi temsil edecekler. Birer birer madalyalar milletimizi sevince boğacak. Cumhurbaşkanımız'dan da aldığımız ilhamla spora destek vermeye devam edeceğiz.

"Gençlerimizi teşvik etmeye devam ettik"

Biz sporu birkaç branştan ibaret görmüyoruz. Gençlerimizi teşvik etmeye, onların yanına olmaya devam ettik, edeceği. Yeni projelerimiz, stratejilerimiz bazı alanlarda farklılaşacak. Amacımız sporumuzun güçlenmesi. Gelişen koşuları spor yönetimimize adapte etmeye devam edeceğiz. Daha büyük başarıları gerçekleştireceğimize inanıyorum. Bunu hep birlikte sinerji oluşturarak sağlayacağız. Sporun gücünü sporun o ruhunu güçlendirerek artırarak Türk sporcuların başarısını, karakterli duruşunu göstermeye devam edeceğiz.

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