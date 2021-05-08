Genk'ten flaş Samatta açıklaması!

Fenerbahçe ile yollarını ayırmaya hazırlanan Samatta'ya eski kulübü Genk talip oldu.

08 Mayıs 2021 Cumartesi - 15:06
İLGİLİ HABERLER
Fenerbahçe'ye bir kötü haber de Tahkim Kurulu'ndan 'Kural hatası' toplantısında Serdar Tatlı ile Selim Soydan arasında tartışma Fenerbahçe'den TFF'ye yaylım ateşi! 'Rıdvan Dilmen sezonu dediler...' TFF açıkladı! Alanyaspor - Fenerbahçe maçında kural hatası yok Fenerbahçe'nin de bir derbi planı var!

Fenerbahçe’nin bonservisini aldıktan sonra satmak sitediği Mbwana Samatta için Belçika’dan heyecan verici bir açıklama geldi. Samatta’nın eski kulübü Genk’in futbol direktörü Dimitri De Conde, transfer çalışmalarıyla ilgili olarak Het Laatste Nieuws’a konuştu. De Conde, 37 maçta attığı 32 golle dikkatleri üzerine çeken Paul Onuachu’yu satabileceklerini söyledi. De Conde, “Mümkün olduğunca kadromuzu korumak istiyoruz. Ancak iyi bir teklif gelirse Onuachu’yu satarız. Yerini doldurmak için belirlediğimiz listede Samatta da yer alıyor” ifadelerini kullandı.
 
‘Alışılmışın dışında...’
 
Genk, Nijeryalı Onuachu’nun bonservisini 40 milyon Euro olarak belirledi. Bu transferin gerçekleşmesi halinde Belçika ekibi, Samatta için kesenin ağzını açabilir. De Conde’nin, “Genk’te görmeye alıştığınızın dışında bir transfer yapabiliriz” sözleri de bunu doğrular nitelikte.

Önceki Haber Sonraki Haber
Etiketler: genk samatta fenerbahçe
SPOR GÜNDEMİ
Tüm Fikstür
GALERİ
Fransa'da gündem Burak Yılmaz! 2 ay sakat kaldı Mbappe'den fazla gol attı Fransa'da gündem Burak Yılmaz! 2 ay sakat kaldı Mbappe'den fazla gol attı
Galatasaray - Beşiktaş maçı öncesi FLAŞ GELİŞME! 5 eksik Ghezzal ve Larin...Galatasaray - Beşiktaş maçı öncesi FLAŞ GELİŞME! 5 eksik Ghezzal ve Larin... İşte tarihe geçen Galatasaray - Beşiktaş derbileri! Yarıda kalan maç, son dakika şampiyonluğu...İşte tarihe geçen Galatasaray - Beşiktaş derbileri! Yarıda kalan maç, son dakika şampiyonluğu... İspanyollar duyurdu! Emre Mor Levante'deİspanyollar duyurdu! Emre Mor Levante'de
Puan Durumu Canlı Skor Lig Fikstürü

© Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.