Genoa İrfan Can Eğribayat için geldi

Serie A takımlarından Genoa, Göztepe'nin yetenekli kalecisi İrfan Can Eğribayat için devre girdi.

11 Mayıs 2021 Salı - 11:37
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Bu sezon gösterdiği performansla dikkat çeken genç eldiven için bu kez de İtalya ekibi Genoa devreye girdi. İtalya Ligi Serie A'da mücadele eden Çizme ekibinin scoutlarına İrfan Can'ı izlettiği ve olumlu raporların ardından sezon sonunda resmi adamları atacağı iddia edildi.
 
4 YILLIK KONTRAT
 
Sarı-kırmızılı ekibe geçen sezon Adanaspor'dan gelen ve genç yaşına rağmen Süper Lig'de eldivenleri devralan İrfan Can, en iyi gelişim gösteren yıldızlar arasında yer alıyor. Göztepe ile 2025 yılına kadar kontratı bulunan file bekçisine gelen teklifler karşısında yönetiminin tavrı merak konusu.
 
ATINÇ İMZAYI ATTI
 
İç transfer görüşmelerine başlayan Göztepe, savunma oyuncusu Atınç Nukan'la 3 yıllık yeni sözleşme imzaladı. Göztepe Kulübü, başta Beşiktaş olmak üzere bir çok talibi olan yıldız oyuncunun sözleşme uzatma haberini video ile duyurdu. 2019-2020 sezonundan bu yana sarı-kırmızılı ekipte mücadele eden Atınç Nukan, sarı-kırmızılı formayla 32 lig ve 4 kupa maçında 3 gol kaydetti.
 
RAKİP GENÇLER
 
SÜPER Lig'de 41. hafta mücadelesinde Göztepe, bugün sezonun son deplasman maçında Gençlerbirliği'ne konuk olacak. Eryaman Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 20.30'da başlayacak. Sarı-kırmızılılarda sakatlığı süren stoperlerden Marko Mihojevic ile sarı kart cezalısı Atınç forma giyemeyecek. Konyaspor müsabakasında sakatlanan Alpaslan'ın durumu ise belirsiz. Göz-Göz, bu maçın ardından sezonun son randevusunda cumartesi günü saat 20.30'da şampiyonluğun en güçlü adayı Beşiktaş'ı konuk edecek.

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Etiketler: İrfan Can eğribayat genoa
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