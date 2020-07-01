Genoa - Juventus maç sonucu: 1-3

İtalya Serie A'da lider Juventus, küme düşmeme mücadelesi veren Genoa'yı deplasmanda 3-1 mağlup etti ve ikinci sıradaki Lazio'yla olan 4 puanlık farkı korudu. Torino ekibi aynı zamanda bu galibiyetle 6. hafta üstüste 3 puan kazanmış oldu.

01 Temmuz 2020 Çarşamba - 7:29
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İtalya Serie A'da şampiyonluğun en güçlü adayı lider Juventus, zorlu Genoa deplasmanındaydı. 
 
Maçın ilk yarısı golsüz sona ererken, ikinci yarıda 50. dakikada Paulo Dybala kilidi açtı ve Juve'yi 1-0 öne geçirdi. 56'da Ronaldo skoru 2-0 yaptı. 73'te ise Douglas Costafarkı 3'e çıkaran golü attı; 3-0. 
 
76'da Genoa'nın 21 yaşındaki forveti Andrea Pinamonti maçın skorunu belirleyen golü attı; 1-3.
 
Bu galibiyetin ardından Juventus 72 puana ulaşırken Genoa ise 26 puanda kaldı. 
 
 

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