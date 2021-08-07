Genoa ve Nottingham Forest Mert Yılmaz'ın peşinde

Antalyaspor’un Bayern Münih’ten transfer ettiği 22 yaşındaki sağ beki, geçen sezon Beşiktaş ile Fenerbahçe de gündemine almıştı.

Yeni sezon öncesi ise İtalyan ekibi Genoa'nın ve İngiliz takımı Nottingham Forest'in, futbolcuyu renklerine bağlamak için nabız yokladığı ifade edildi.