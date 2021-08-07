Genoa ve Nottingham Forest Mert Yılmaz'ın peşinde

Antalyaspor'un 22 yaşındaki sağ beki Mert Yılmaz için Genoa ve Nottingham Forest nabız yokladı.

07 Ağustos 2021 Cumartesi - 11:56
İLGİLİ HABERLER
Antalyaspor, Kasımpaşa ve Gaziantep Hernani'nin peşinde Antalyaspor'dan Poli sürprizi Antalyaspor'dan 8.transfer Süper Lig'de derbi haftaları belli oldu Antalyaspor'da yeni transfer Doğukan Nelik'in ön çapraz bağları koptu!

Antalyaspor’un Bayern Münih’ten transfer ettiği 22 yaşındaki sağ beki, geçen sezon Beşiktaş ile Fenerbahçe de gündemine almıştı.
 
Yeni sezon öncesi ise İtalyan ekibi Genoa'nın ve İngiliz takımı Nottingham Forest'in, futbolcuyu renklerine bağlamak için nabız yokladığı ifade edildi.
 
Süper Lig’den Çaykur Rizespor’un da gündemine gelen Mert Yılmaz'ın Akdeniz temsilcisiyle 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Mert Yılmaz geçen sezon kırmızı beyazlı takımla 14 maça çıktı.

Önceki Haber Sonraki Haber
Etiketler: Nottingham Forest geona antalyaspor mert yılmaz
SPOR GÜNDEMİ
Tüm Fikstür
GALERİ
Vitor Pereira hesabını kesmişti! Ve yılın transfer bombası patladı! Caner Erkin'in yeni takımı... Vitor Pereira hesabını kesmişti! Ve yılın transfer bombası patladı! Caner Erkin'in yeni takımı...
Busenaz Sürmeneli'nin altın madalyasına Ugandalı hakem damgası! Verdiği puan ortaya çıkınca...Busenaz Sürmeneli'nin altın madalyasına Ugandalı hakem damgası! Verdiği puan ortaya çıkınca... Fenerbahçe'den Beşiktaş'a tarihe geçecek transfer teklifi! 'Biz oynatmayacağız size verelim'Fenerbahçe'den Beşiktaş'a tarihe geçecek transfer teklifi! 'Biz oynatmayacağız size verelim' İspanya karıştı! Messi öfkesi aldı başını gitti! 'Defol git senin yüzünden oldu...'İspanya karıştı! Messi öfkesi aldı başını gitti! 'Defol git senin yüzünden oldu...'
Puan Durumu Canlı Skor Lig Fikstürü

© Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.