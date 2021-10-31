Gervinho sakatlandı Trabzonspor Visca bombasını patlatmaya hazırlandı

3 İSİM TÜRKİYE'DEN

VISCA İSTEKLİ

Daha önce 3 kez Karadeniz ekibinin kapısından dönen Edin Visca kariyerinin son bölümüne doğru yaklaşırken Dört Büyüklerden birinde forma giymek istiyor. Bu sebeple bordo-mavili ekibin kendisine olan ilgisine bir hayli sıcak yaklaşıyor. Bonservisi olması ise sıkıntı.