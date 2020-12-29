Ghezzal'a nazar değdi! Sakatlık şoku

Beşiktaş'ta asist kralı Rachid Ghezzal'ın sağ kalça ön adalesinde gerilme ve ödem tespit edildi.

29 Aralık 2020 Salı - 15:35 | Son Güncelleme : 29 12 2020 - 15:37
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BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde sabah basına kapalı yapılan idman, 1.5 saate yakın sürdü. Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman; dinlenme, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Ligde dün akşam oynanan Demir Grup Sivasspor karşılaşmasında forma giyen futbolcular, sahada yapılan rejenerasyon çalışması ile günü noktaladı. Diğer futbolcular ise sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile idmana başladı. Devamında pas, 5'e 2, dar alanda oyun ve minik kale maç yapıldı. Antrenman, yarım sahada oynanan çift kale maç sonrası yapılan şut çalışması ile tamamlandı.
 
Beşiktaş, Kayserispor maçının hazırlıklarına, bir günlük iznin ardından 31 Aralık Perşembe günü saat 12.00'de BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yapacağı çalışmayla devam edecek.
 
GHEZZAL'DA GERİLME VE ÖDEM
 
Diğer taraftan, siyah-beyazlı kulüpten dünkü maçın ardından sağ kalça ön adalesinde ağrı hisseden Rachid Ghezzal'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Futbol Takımımızın Süper Lig'in 15. haftasında Demir Grup Sivasspor ile oynadığı maçın ardından sağ kalça ön bölgesinde ağrı hisseden futbolcumuz Rachid Ghezzal'ın Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde yapılan MR görüntülemesinde, sağ kalça ön adalesinde (iliopsoas) gerilme ve ödem tespit edilmiştir. Rachid Ghezzal'ın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır."
 

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Etiketler: ghezzal beşiktaş sakatlık
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