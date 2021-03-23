Ghezzal'dan Beşiktaş açıklaması! 'Sergen Yalçın...'

Beşiktaş'taki performansı hakkında konuşan 28 yaşındaki Ghezzal, "Beşiktaş, bana yeniden oynama fırsatı verdi. Sergen Yalçın özgüvenimi yeniden kazandırdı. Her şey yolunda gidiyor. Bu şekilde devam etmeyi umuyorum." ifadelerini kullandı.