Ghezzal'dan flaş Feghouli açıklaması

03 Kasım 2020 Salı - 14:45
Yeni Malatyaspor maçında Larin'e yaptığı şık asistle Beşiktaş
'a 3 puanı getiren Rachid Ghezzal gazetecilerin sorularını yanıtladı.
İşte Cezayirli yıldızın sözlerinden öne çıkanlar:
"- Burada bulunduğum için çok mutluyum. Burada olmamda emeği geçen ve bana destek veren herkese herkese teşekkür ediyorum. Burada olmak çok güzel. Burada oynamış olan çok tanıdığım var. Cezayirli olup burada oynayan oyuncu arkadaşlarım var. Beşiktaş'tan teklif alınca çok heyecanlandım ve gelmek istedim.
- Türkiye, Cezayirli oyuncular için en iyi yer mi bilmiyorum. Dediğim gibi burası rekabet edebileceğim yeni bir yer. Premier Lig
ve diğer ligler arasında çok fazla fark var. Her takım kazanmak için oynuyor. Fiziğe dayalı ve hızlı bir lig. Premier Lig'de çok yoğun bir lig. Süper Lig'i, Fransa
Ligi'ne benzetiyorum. Hakemlerle ilgili kurallar aynı her yerde.
'VAR ile alınan kararlar Türkiye'de yavaş'
VAR'la ilgili İngiltere
'de alınan kararlar çok hızlı. Türkiye'de ve İtalya
'da biraz yavaş karar alınıyor.
'Cengiz çok kaliteli bir oyuncu'
Buraya gelmeden önceki gün Cengiz Ünder ile tanıştım. Fiorentina'dayken Cengiz'e karşı mücadele etmiştim. O çok kaliteli oyuncu Premier Lig için. Hızlı, güçlü ve yetenekli bir oyuncu. Leicester City maçlarını izlemeye çalışıyorum. Çağlar Söyüncü de Cengiz Ünder'e yardımcı oluyordur.
'Umarım derbide Feghouli üzülür'
Sözleşme hakkında konuşmak için çok erken. Şu an mutluyum. Çalışmaya devam edip takımca iyi sonuçlar almak istiyorum. Sofiane Feghouli ile henüz konuşmadım. İlk günümden itibaren kulüpteki herkes yardımcı olmaya çalışıyor. Kevin Prince-Boateng ile biraz Instagram
'dan konuştuk. Bana Beşiktaş'ın kralı olduğunu söyledi. Umarım derbide üzülen taraf Feghouli olur."