Ghezzal'dan flaş Feghouli açıklaması

Yeni Malatyaspor maçında Larin'e yaptığı şık asistle Beşiktaş 'a 3 puanı getiren Rachid Ghezzal gazetecilerin sorularını yanıtladı.

İşte Cezayirli yıldızın sözlerinden öne çıkanlar:

"- Burada bulunduğum için çok mutluyum. Burada olmamda emeği geçen ve bana destek veren herkese herkese teşekkür ediyorum. Burada olmak çok güzel. Burada oynamış olan çok tanıdığım var. Cezayirli olup burada oynayan oyuncu arkadaşlarım var. Beşiktaş'tan teklif alınca çok heyecanlandım ve gelmek istedim.

- Türkiye, Cezayirli oyuncular için en iyi yer mi bilmiyorum. Dediğim gibi burası rekabet edebileceğim yeni bir yer. Premier Lig ve diğer ligler arasında çok fazla fark var. Her takım kazanmak için oynuyor. Fiziğe dayalı ve hızlı bir lig. Premier Lig'de çok yoğun bir lig. Süper Lig'i, Fransa Ligi'ne benzetiyorum. Hakemlerle ilgili kurallar aynı her yerde.

'VAR ile alınan kararlar Türkiye'de yavaş'

VAR'la ilgili İngiltere 'de alınan kararlar çok hızlı. Türkiye'de ve İtalya 'da biraz yavaş karar alınıyor.

'Cengiz çok kaliteli bir oyuncu'

Buraya gelmeden önceki gün Cengiz Ünder ile tanıştım. Fiorentina'dayken Cengiz'e karşı mücadele etmiştim. O çok kaliteli oyuncu Premier Lig için. Hızlı, güçlü ve yetenekli bir oyuncu. Leicester City maçlarını izlemeye çalışıyorum. Çağlar Söyüncü de Cengiz Ünder'e yardımcı oluyordur.

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