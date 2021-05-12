Ghezzal'ın menajeri Hakan Korkmaz serbest bırakıldı

Serbest bırakıldı

Emniyete götürülen Korkmaz verdiği ifadede, Alassane Ndao ile karşı karşıya geldiklerinde itiş kakış yaşadıklarını ve kargaşa ortamı olduğunu söyleyerek, “Saldırmadım. Saldırı yok” dedi. Hakan Korkmaz ifadesinin ardından savcılığın talimatı ile serbest bırakıldı.