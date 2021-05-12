Ghezzal'ın menajeri Hakan Korkmaz serbest bırakıldı

Dün akşam Fatih Karagümrük maçından sonra Ndao ile tartıştığı iddia edilen menajer Hakan Korkmaz savcılığın kararıyla serbest bırakıldı.

12 Mayıs 2021 Çarşamba - 14:40
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Beşiktaş'ın Süper Lig'in 41. haftasında Beşiktaş’ın Fatih Karagümrük’e 2-1 kaybettiği maç sonrasında, Vodafone Park koridorlarında iki kulübün oyuncuları ve görevlileri arasında gergin anlar yaşandı.
 
Beşiktaşlı futbolcu Rachid Ghezzal'ın menajeri Hakan Korkmaz ve Karagümrük’ün Senegalli futbolcusu Alassane Ndao, takım otobüslerinin bulunduğu alanda karşı karşıya geldi. İddiaya göre ikili arasındaki tartışma kavgaya dönüştü. Çıkan arbede sonrası menajer Hakan Korkmaz İstanbul Emniyet Müdürlüğü Spor Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı.
 
Serbest bırakıldı
 
Emniyete götürülen Korkmaz verdiği ifadede, Alassane Ndao ile karşı karşıya geldiklerinde itiş kakış yaşadıklarını ve kargaşa ortamı olduğunu söyleyerek, “Saldırmadım. Saldırı yok” dedi. Hakan Korkmaz ifadesinin ardından savcılığın talimatı ile serbest bırakıldı.

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Etiketler: hakan korkmaz
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