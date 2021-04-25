Ghezzal'ın Türkiye'de eşi benzeri yok! 3238 oyuncu arasında...

Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Rachid Ghezzal 3238 oyuncu arasında asist istatistiğinde 2.sırada.

25 Nisan 2021 Pazar - 11:28
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Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal kariyer sezonunu yaşıyor. Cezayirli yıldız, Beşiktaş'ın Kayserispor'u 3-1 yendiği maçta da 1 gol, 1 asistlik performanıyla yine alkış alırken Süper Lig'de 4 gol ve 15 asiste ulaştı.
 
Süper Lig'in asist kralı olan Ghezzal, sadece Süper Lig değil, Avrupa'da da birçok futbolcuyu geride bırakmış durumda.
 
3237 OYUNCUYU GEÇTİ, SADECE 1'İNE GEÇİLDİ
 
Bu sezon Avrupa'nın beş büyük ligi ve Süper Lig'de forma giyen 3238 oyuncu arasında Rachid Ghezzal, asist sayısında tam 3237 oyuncuyu geride bıraktı. 15 asist yapan Ghezzal'ı sadece 17 asisti bulunan Bayern Münih'in Alman yıldızı Thomas Müller geçebildi.
 
Beşiktaş'ta toplam 19 gole direkt katkıda bulunan ve 15 asist yapan Rachid Ghezzal'ı Süper Lig'de asist krallığında 12 asist ile Sivasspor'dan Max Gradel takip ediyor. Fenerbahçe'de ise Ozan Tufan'ın 9, Caner Erkin'in 8 asisti bulunuyor.

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Etiketler: ghezzal beşiktaş
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