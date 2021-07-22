Ghezzal ve Gedson Fernandes'te son dakika...

Ghezzal için bir kez daha masaya oturmaya hazırlanan Beşiktaş, Gedson Fernandes transferinde Benfica ile anlaşmaya vardı.

22 Temmuz 2021 Perşembe - 11:15 | Son Güncelleme : 22 07 2021 - 11:26
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Taraftarlarımız şuna inansın; başkanımız Ahmet Nur Çebi, Ghezzal’in transferi için çabaladı. Ama menajeri Anoir Fazuli’nin önce ‘Evet’ deyip ardından ise başka takımlarla görüşmesine anlam veremedim. Başkanımız son hamlesini yaparak bu oyuncuyu kazandırmaya çalışacak.”
 
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Rachid Ghezzal konusunda başkan Ahmet Nur Çebi’nin ve yönetiminin elinden gelen tüm imkanları kullandığını belirterek, adı Galatasaray ile anılan Cezayirli oyuncu ile ilgili son bir hamle daha yapacaklarını söyledi. Ghezzal’in menajeri ile sorun yaşadıklarını belirten Sergen Yalçın şu ifadeleri kullandı: “Başkanımız Ahmet Nur Çebi ve yöneticiler, Ghezzal’in Faslı menajeri ile yaptığı toplantıda kulübün tüm şartlarını zorladı. Ancak menajeri Anoir Fazuli’nin önce ‘Evet’ deyip ardından ise başka takımlarla görüşmesine anlam veremedim.
 
 
Bayrama rağmen çalışmaya devam
 
Ghezzal’in Beşiktaş’ta geçen yıl başarılı oynamasında ve pozisyon oluşturmasında emeğimiz büyük. Ghezzal bizim sistemimize kısa sürede uyum sağladı. Taraftarlarımız şuna inansın; başkanımız Ahmet Nur Çebi, Ghezzal’in transferi için çabaladı. Başkanımız son hamlesini yaparak bu oyuncuyu kazandırmaya çalışacak. Beşiktaş için menajerinin karakteri önemli. Beşiktaş olarak alternatif oyuncu arayışlarımız var. Başkan bu konuda çalışmalarını bayrama rağmen sürdürüyor.” Stoper takviyesi yapılacağına da dikkat çeken Sergen Yalçın, 2 hafta içinde boş olan mevkilere takviye yapılacağını vurguladı.
 
Gedson Fernandes’te sona doğru
 
 
G.Saray’ın Rachid Ghezzal transferinden sona yaklaştığı öne sürülürken iki ezeli rakip arasında ilişkilerin gerilmesine neden olan Gedson Fernandes konusunda siyah beyazlıların da önemli bir adım attığı öğrenildi. Siyah beyazlı takımın başkanı Ahmet Nur Çebi ve futbol şube sorumlusu Emre Kocadağ, Benfica Kulübü’nün yönetimi ile yaptığı görüşme sonrasında Portekizli futbolcunun bonservisi konusunda el sıkışıldığı öğrenildi. Beşiktaş’ın teklifini kabul ettiklerini belirten Benfica cephesi, transfer için son kararı oyuncunun vereceğini söyledi. (Hürriyet)

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Etiketler: gedson fernandes ghezzal beşiktaş
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