Ghezzal ve Gedson Fernandes'te son dakika...

Taraftarlarımız şuna inansın; başkanımız Ahmet Nur Çebi, Ghezzal’in transferi için çabaladı. Ama menajeri Anoir Fazuli’nin önce ‘Evet’ deyip ardından ise başka takımlarla görüşmesine anlam veremedim. Başkanımız son hamlesini yaparak bu oyuncuyu kazandırmaya çalışacak.”

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Rachid Ghezzal konusunda başkan Ahmet Nur Çebi’nin ve yönetiminin elinden gelen tüm imkanları kullandığını belirterek, adı Galatasaray ile anılan Cezayirli oyuncu ile ilgili son bir hamle daha yapacaklarını söyledi. Ghezzal’in menajeri ile sorun yaşadıklarını belirten Sergen Yalçın şu ifadeleri kullandı: “Başkanımız Ahmet Nur Çebi ve yöneticiler, Ghezzal’in Faslı menajeri ile yaptığı toplantıda kulübün tüm şartlarını zorladı. Ancak menajeri Anoir Fazuli’nin önce ‘Evet’ deyip ardından ise başka takımlarla görüşmesine anlam veremedim.

Bayrama rağmen çalışmaya devam

Ghezzal’in Beşiktaş ’ta geçen yıl başarılı oynamasında ve pozisyon oluşturmasında emeğimiz büyük. Ghezzal bizim sistemimize kısa sürede uyum sağladı. Taraftarlarımız şuna inansın; başkanımız Ahmet Nur Çebi, Ghezzal’in transferi için çabaladı. Başkanımız son hamlesini yaparak bu oyuncuyu kazandırmaya çalışacak. Beşiktaş için menajerinin karakteri önemli. Beşiktaş olarak alternatif oyuncu arayışlarımız var. Başkan bu konuda çalışmalarını bayrama rağmen sürdürüyor.” Stoper takviyesi yapılacağına da dikkat çeken Sergen Yalçın, 2 hafta içinde boş olan mevkilere takviye yapılacağını vurguladı.

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