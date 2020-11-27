Giannis Antetokounmpo Lakers ile yola devam edecek

NBA devi Los Angeles Lakers, 2.08 boyundaki forvet Antetokounmpo ile iki yönlü sözleşme imzaladıklarını açıkladı.

27 Kasım 2020 Cuma - 10:11
İLGİLİ HABERLER
Kızılyıldız - Anadolu Efes: 64-75 158 milyon dolarlık kontrat! Beşiktaş'tan flaş transfer! Resmen açıklandı Bogdan Bogdanovic'e rekor teklif! A Erkek Milli Takımımızın kadrosu belli oldu! Larkin...

Los Angeles Lakers, Kostas Antetokounmpo ile iki yönlü sözleşme imzaladıklarını duyurdu.
 
2.08 boyundaki forvet, ligdeki ilk iki sezonunda aralıklı olarak NBA'de forma giymişti.
 
Antetokounmpo, geçtiğimiz 2019-20 sezonunun çoğunu, Lakers'ın G League bağlantılı takımı olan South Bay Lakers'ta geçirmiş, 38 maç forma giyerek 14.1 sayı, 7.8 sayı ve 1.3 blok ortalamaları kaydetmişti.
 
Milwaukee Bucks süperstarı Giannis Antetokounmpo'nun 23 yaşındaki küçük kardeşini Philadelphia 76ers, 2018 yılında 60'ıncı sıradan Draft etmişti.
 

Önceki Haber Sonraki Haber
Etiketler: Antetokounmpo Los Angeles Lakers
SPOR GÜNDEMİ
Tüm Fikstür
GALERİ
Abdullah Avcı'nın ilk bomba transferi ses getirecek! Eski öğrencisi... Abdullah Avcı'nın ilk bomba transferi ses getirecek! Eski öğrencisi...
Galatasaray'a ihanet eden 5 futbolcuyu ifşa etti!Galatasaray'a ihanet eden 5 futbolcuyu ifşa etti! Beşiktaş'ta derbi öncesi deprem! Yıldız futbolcuyu Kadıköy'e götürmüyorBeşiktaş'ta derbi öncesi deprem! Yıldız futbolcuyu Kadıköy'e götürmüyor Ne yaptın Yusuf Yazıcı! İki maç hat-trick yaptı dün gece...Ne yaptın Yusuf Yazıcı! İki maç hat-trick yaptı dün gece...
Puan Durumu Canlı Skor Lig Fikstürü

© Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.