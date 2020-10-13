Gidebileceği 4 adres kaldı!

Beşiktaş ile adı anılmasına rağmen Sergen Yalçın'ın vetosuna denk gelen Balotelli için 4 ülke kaldı.

13 Ekim 2020 Salı - 8:07
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Mario Balotelli, Big Brother'ın İtalyan versiyonu olan Grande Fratello VIP'da yarışan kardeşi Enock Barwuah ile iletişime geçti ve transfere ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu.
 
Balotelli birçok ülkeden transfer teklifi aldığını ve birkaç hafta için imza atacağını açıkladı. İtalyan golcü, "Hala oynamıyorum, birkaç hafta içinde imzalayacağım." ifadelerini kullandı.
 
İtalya'da Genoa başta olmak üzere birçok takımın listesinde bulunan Mario Balotelli, Türkiye'den de uzun süre Beşiktaş'ın gündeminde yer aldı.
 
Dünya üzerinde transfer döneminin devam ettiği ülkeler ise şu şekilde;
 
İngiltere* 16 Ekim (Sadece İngiltere içinde transfer yapmak serbest)
 
Rusya 17 Ekim 2020
 
Hırvatistan 19 Ekim 2020
 
Katar 25 Ekim 2020
 
ABD 29 Ekim 2020
 
(Milliyet)
 

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