Gillette-Milliyet Yılın Sporcusu ödülleri sahiplerini buldu

Gecede; Yılın Antrenörü Şenol Güneş, Yılın Futbolcusu Çağlar Söyüncü ve Yılın Çıkış Yapan Sporcusu Merih Demiral seçilirken, Sümeyye Boyacı hem Yılın Kadın Sporcusu hem de Yılın Paralimpik Sporcusu olarak 2 ödül birden aldı. Cimnastikte tarih yazan İbrahim Çolak özel ödüle layık görülürken, Yılın Çıkış Yapan Sporcusu Merih Demiral ödül törenine videolu mesaj göndererek teşekkür etti.

YILDIRIM DEMİRÖREN: "BİZE BABAMIZDAN KALAN EN ÖNEMLİ MİRASTIR"

BAKAN KASAPOĞLU: MİLLİYET AİLESİNE VE SPONSORLARINA TEBRİKLERİMİ SUNUYORUM

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İzmir'de yaşanan depremi hatırlatarak, "Vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına ve aziz milletimize baş sağlığı diliyorum. Türkiye Cumhuriyeti tüm kurumlarıyla, kuruluşlarıyla, halkımızla el ele vererek bu yaranın da sarılması noktasında birlikte mücadele etti. İnşallah bu yarayı birlikte saracağız. Rabbim insanlığa bu felaketleri yaşatmasın diyorum. Duamız bu. Bakanlığımız, tüm alanlarımızda güzel İzmir'in yanındadır. 66 yıl, dile kolay. Milliyet ailesine ve sponsorlarına tebriklerimi sunuyorum. Spor hakikaten birleştiren, rehabilite eden önemli bir olgu. Spor konusunda ülkemizin potansiyelini daha yukarıya taşımak, şanlı bayrağımızı gururla dalgalandırmak, 83 milyonun ortak düşüncesi. Bugün ödül alan arkadaşlarımın ayrı hikayesi var. Her biri emeği, inancı ortaya koyuyor. Her birini gönülden tebrik ediyorum. İnanıyorum ki spordaki iddiamız çok daha yukarılarda yer bulacaktır. Bugüne kadar takip ettiğimiz başarılar bunun ön habercisi. Özellikle 2019'daki başarılar bize bunu müjdeliyor. Tüm takımlarımız inşallah bu aziz milleti mesut edecek. Ülkemizin her alanda olduğu gibi sporda da çok büyük iddiası var. İddianın yanında çok büyük bir gayret de var. Sporu ve sporcuyu hem seven hem de destek veren bir Cumhurbaşkanımız var. İnşallah o çıtayı yukarıya taşıyacağız, bu bizim görevimiz. Bugüne kadarki başarımızı, bugüne kadarki performansımızı yukarı çıkartma gayretimizi de her daim diri tutmamız gerekiyor. Bizim spor noktasındaki başarımızın çok daha farklı boyutlara gelmesi için de gerektiğinde öz eleştiri yapabilmemiz, gerektiğinde yeni anlayışlarla yola devam etmemiz gerekiyor. İddiamız sporda çok güçlü, pek çok alanda iddiamız var. Sözde değil bu söylem. Bu söylemi daha güçlü haykırma adına birliğimizi ve beraberliğimizi daha da güçlendirmemiz gerekiyor. Sporu birkaç branştan ibaret gören anlayışı çok şükür geride bıraktık. Daha da güçlendirmemiz gerekiyor. İnanıyoruz ki Hakkari 'de olsun, ülkemizin diğer şehirlerinde olsun sporun birleştiren gücünü göstereceğiz. Hainlere inat, gözyaşına prim tanımak isteyenlere inat inşallah sporun o güçlü ruhuyla memleketimizin dört bir yanında milletimizi sporla buluşturmaya, yarınlara yürümeye devam edeceğiz" diye konuştu.