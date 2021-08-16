Giresun'da inanılmaz anlar! Marcao Kerem'e yumruk attı kırmızı gördü

Süper Lig'in ilk haftasının kapanış karşılaşmasında Giresunspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Maçın 62. dakikasında saha bir anda karıştı. Galatasaraylı Marcao ile Kerem Aktürkoğlu, saha ortasında birbirine girdi. Marcao'nun Kerem Aktürkoğlu'na yumruk atmaya çalışması gözlendi ve Sarı Kırmızılı ekip futbolcuları Brezilyalı oyuncuyu zor sakinleştirdi.

16 Ağustos 2021 Pazartesi - 23:12 | Son Güncelleme : 16 08 2021 - 23:41
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Giresunspor- Galatasaray maçında uzun süre unutulmayacak bir olay yaşandı. Mücadelenin 61. dakikasında savunmadan çılgına dönerek çıkan ve Kerem Aktürkoğlu'nun yanına giden Marcao, milli futbolcuya yumruk attı.
 
Araya giren Galatasaraylı oyuncular, Brezilyalı savunmacıyı sakinleştirmekte güçlük çekti. Olayın ardından çılgına dönen Fatih Terim, Marcao'ya tepki gösterdi. Karşılaşmanın hakemi Erkan Özdamar, VAR incelemesi sonrasında Marcao'ya kırmızı kart gösterdi.
 
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Marcao'nun vurduğu Kerem Aktürkoğlu'nu oyundan çıktıktan sonra teselli etti. Bu sırada Giresunspor taraftarları, Marcao'ya tepki gösterdi, Kerem Aktürkoğlu lehine tezahüratlar yaptı. 
 

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Etiketler: Galatasaray Marcao Kerem yumruk giresunspor
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