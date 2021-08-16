Giresun'da inanılmaz anlar! Marcao Kerem'e yumruk attı kırmızı gördü

16 Ağustos 2021 Pazartesi - 23:12
| Son Güncelleme : 16 08 2021 - 23:41
Giresunspor- Galatasaray
maçında uzun süre unutulmayacak bir olay yaşandı. Mücadelenin 61. dakikasında savunmadan çılgına dönerek çıkan ve Kerem Aktürkoğlu'nun yanına giden Marcao, milli futbolcuya yumruk attı.
Araya giren Galatasaraylı oyuncular, Brezilyalı savunmacıyı sakinleştirmekte güçlük çekti. Olayın ardından çılgına dönen Fatih Terim
, Marcao'ya tepki gösterdi. Karşılaşmanın hakemi Erkan Özdamar, VAR incelemesi sonrasında Marcao'ya kırmızı kart gösterdi.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Marcao'nun vurduğu Kerem Aktürkoğlu'nu oyundan çıktıktan sonra teselli etti. Bu sırada Giresun
spor taraftarları, Marcao'ya tepki gösterdi, Kerem Aktürkoğlu lehine tezahüratlar yaptı.