Giresunspor 0- Galatasaray 0

16 Ağustos 2021 Pazartesi - 21:26
| Son Güncelleme : 16 08 2021 - 22:18
Galatasaray, yeni sezonun ilk maçında Giresunspor
deplasmanına konuk oluyor. Fatih Terim
yönetimindeki Sarı Kırmızılı ekip, sezona 3 puanla başlamanın hesaplarını yaparken, 44 yıllık Süper Lig özlemine son verek Giresunspor ise güçlü rakibi karşısında sürpriz peşinde...
Giresunspor: 0 - 1 :Galatasaray
Dakika 9: Gelişen Giresunspor atağında Balde'nin ceza sahası dışından vurduğu sert şutta top az farkla yandan dışarı çıktı.
Dakika 11 Galatasaray
'da Taylan Antalyalı sarı kart gördü.
Dakika 17 Kerem ile Zeki Yavru
'nun ikili mücadelesinde Kerem yerde kaldı sakatlık geçirdi.
Dakika 22 Berkan saha dışından sert şut çekti top dışarı çıktı.
Dakika 24 Taylan topu Hayrullah'a kaptırdı, tek pasla ceza sahası içinde Balde topla buluşup Mulsera ile karşı karşıya kaldı, karar ofsayt.
Dakika 27 Feghouli ceza sahasının hemen dışından şutunu çekti top farklı bir şekilde dışarı çıktı.
Dakika 28 Giresunspor hızlı çıktı, uzun pasla Balde Muslera ile karşı karşıya kaldı karar ofsayt.
Dakika 31 Galatasaray golü buldu. Feghouli topla buluştu ceza sahasına girdi şutunu kaleci Okan çıkardı, boşta kalan topu Diagne ağlara gönderdi. 0-1
Giresunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Douglas, Fontanilla, Hüsamettin, Flavio, Pelupessy, Sankhare, Hayrullah, Sergio, Balde
Galatasaray: Muslera, Boey, Marcao, Luyindama, Van
Aanholt, Taylan, Berkan, Cicaldau, Feghouli, Kerem, Diagne.