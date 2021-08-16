Giresunspor 0- Galatasaray 2

Giresunspor: 0 - 2 :Galatasaray

51. dakika Van Aanholt topla ceza sahası içinde buluştu hakemni kararı ofsayt.

60. dakikada Van Aanholt mutlak gol pozisyonunda topu dışarı attı.

61. dakikada Marcao ile Kerem Aktürk tartışmaya başladı. Marcao Kerem'e yumruk attı. Hakem bu pozisyonu VAR'da inceliyor.

62. dakikada Marcao takım arkadaşı Kerem'e yaptığı hareket sonrası kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.

65. dakikada Kerem ve Feghouli oyundan çıktı, Emre Kılınç ve Babel oyuna girdi.

66. dakikada Taylan oyundan çıktı yerine Aytaç Kara girdi.

80. dakikada Diagne oyundan çıkarken yerine Falcao oyuna dahil oldu

80. dakikada Hayrullah Bilazer oyundan çıkarken yerine Umut Nayır girdi.

90. dakikada Luyindama ikili mücadele sonrasında sarı kart gördü.

90. dakikada Karşılaşmanın sonuna 6 dakikalık uzatma süresi eklendi.

MAÇTAN NOTLAR

Galatasaray, Süper Lig'de 2021-2022 sezonu ilk hafta karşılaşmasında Giresunspor'a konuk oldu.

Çotanak Spor Kompleksi'nde oynanan karşılaşmada sarı kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim mücadeleye, Muslera, Boey, Luyindama, Marcao, Aanholt, Taylan Antalyalı, Berkan İsmail Kutlu, Feghouli, Cicaldau, Kerem Aktürkoğlu, Diagne ilk 11'iyle çıktı.

Terim'in UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanş maçında görev verdiği Arda Turan'ın yerine Cicaldau ilk 11'de yer aldı. Yine bu maçta görev alamayan Muslera da Süper Lig maçıyla ilk 11'deki yerine döndü.

Galatasaray'da Berk Balaban, Yedlin, Alpaslan Öztürk, Babel, Falcao, Mostafa Mohamed, Ömer Bayram, Aytaç Kara, Emre Kılınç ve Arda Turan yedek kulübesinde yer aldı.

Giresunspor teknik direktörü Hakan Keleş ilk 11'de Okan Kocuk, Zeki Yavru, Douglas, Perez, Hüsamettin Tut, Sankhere, Joey Pelupessy, Hayrullah Bilazer, Flavio, Serginho, Balde'ye yer verdi.

Yeşil-beyazlılarda Onurcan Piri, Göktan Cörüt, Diarra, Traore, Umut Nayir, Diabate, Erol Can Akdağ, Sergen Piçinciol, Ertuğrul Şenlikoğlu, Çekdar Orhan yedek soyundu.

Karşılaşmayı, tribün kapasitesinin yüzde 50'si kadar taraftar stattan izledi.

44 yıl sonra ilk maç

1967 yılından kurulan ve 1970-1971 sezonunda Türkiye'deki en üst seviye lige yükselerek üst üste 6 sezon mücadele eden Giresunspor, 1977'den sonra ilk kez Süper Lig arenasına çıktı.

Karadeniz temsilcisi son maçını 1977 yılında Eskişehirspor ile deplasmanda oynamıştı.

Giresunspor geçen sezonun kupasını aldı

TFF 1. Lig'de ligi Adana Demirspor ile aynı puanda ikinci sırada bitirerek Süper Lig'e yükselme hakkı elde eden Giresunspor kupasını maç öncesi aldı. Oyunculardan İbrahime Balde ve Kulüp Başkanı Hakan Karaahmet kupayı kaldırarak sevinç yaşadı.