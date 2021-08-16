Giresunspor 0- Galatasaray 2

16 Ağustos 2021 Pazartesi - 21:26
| Son Güncelleme : 16 08 2021 - 23:38
Galatasaray, yeni sezonun ilk maçında Giresunspor
deplasmanına konuk oluyor. Fatih Terim
yönetimindeki Sarı Kırmızılı ekip, sezona 3 puanla başlamanın hesaplarını yaparken, 44 yıllık Süper Lig özlemine son verek Giresunspor ise güçlü rakibi karşısında sürpriz peşinde...
Giresunspor: 0 - 2 :Galatasaray
8. dakikada soldan Serginho'nun pasında topla buluşan Balde'nin ceza sahası dışı çaprazdan vurduğu şut yandan dışarıya gitti.
25. dakikada Hayrullah Bilazer'in ceza sahası içerisine yerden ortasında Balde topla buluştu. Balde'nin yerden şutunda meşin yuvarlak kaleci Muslera'nın sağından az farkla dışarıya gitti.
31. dakikada Galatasaray
öne geçti. Savunma arkasına atılan topla buluşan Feghouli'nin şutu kaleci Okan Kocuk'tan döndü. Dönen topu tamamlayan Diagne meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1.
38. dakikada sağdan ceza sahası içerisine ilerleyen Boey, Hüsamettin Tut'un müdahalesiyle yerde kalınca hakem penaltı noktasına gösterdi.
40. dakikada penaltıyı kullanan Diagne'nin yerden vuruşunda sağına uzanan Okan Kocuk topu çıkardı.
43. dakikada savunma arkasına atılan topla buluşan Diagne altı pas önünde Hüsamettin Tut'un müdahalesiyle yerde kaldı. Yardımcı hakemin ofsayt bayrağını kaldırdığı pozisyonda Erkan Özdamar penaltı noktasını gösterdi. VAR'a giden Özdamar pozisyonun penaltı olduğuna karar verdi.
45+ 2. dakikada penaltıyı kullanan Cicaldau topu ağlara gönderdi: 0-2.
Karşılaşmanın ilk yarısı konuk ekip Galatasaray'ın 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.
46. dakika Giresunspor'da Sankhare oyun
dan çıktı yerine Traore oyuna dahil oldu.
51. dakika Van Aanholt topla ceza sahası içinde buluştu hakemni kararı ofsayt.
60. dakikada Van Aanholt mutlak gol pozisyonunda topu dışarı attı.
61. dakikada Marcao ile Kerem Aktürk tartışmaya başladı. Marcao Kerem'e yumruk attı. Hakem bu pozisyonu VAR'da inceliyor.
62. dakikada Marcao takım arkadaşı Kerem'e yaptığı hareket sonrası kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.
65. dakikada Kerem ve Feghouli oyundan çıktı, Emre Kılınç ve Babel oyuna girdi.
66. dakikada Taylan oyundan çıktı yerine Aytaç Kara girdi.
80. dakikada Diagne oyundan çıkarken yerine Falcao oyuna dahil oldu
80. dakikada Hayrullah Bilazer oyundan çıkarken yerine Umut Nayır girdi.
83. dakikada Cicaldau oyundan çıktı yerine Arda Turan
girdi.
90. dakikada Luyindama ikili mücadele sonrasında sarı kart gördü.
90. dakikada Karşılaşmanın sonuna 6 dakikalık uzatma süresi eklendi.
Stat: Çotanak Spor
Kompleksi
Hakemler: Erkan Özdamar, Erdinç Sezertam, Serkan Çimen
Giresunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru
, Douglas, Perez, Hüsamettin Tut, Sankhere, Joey Pelupessy, Hayrullah Bilazer, Flavio, Serginho, Balde
Galatasaray: Muslera, Boey, Luyindama, Marcao, Van
Aanholt, Taylan Antalyalı, Berkan İsmail Kutlu, Feghouli, Cicaldau, Kerem Aktürkoğlu, Diagne
Gol: Dk. 31 Diagne, Dk. 45 2 Cicaldau (Galatasaray)
Kırmızı kart: Dk. 45 Hüsamettin Tut (Giresunspor)
Sarı kartlar: Dk. 11 Taylan Antalyalı (Galatasaray)
MAÇTAN NOTLAR
Galatasaray, Süper Lig'de 2021-2022 sezonu ilk hafta karşılaşmasında Giresunspor'a konuk oldu.
Çotanak Spor Kompleksi'nde oynanan karşılaşmada sarı kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim mücadeleye, Muslera, Boey, Luyindama, Marcao, Aanholt, Taylan Antalyalı, Berkan İsmail Kutlu, Feghouli, Cicaldau, Kerem Aktürkoğlu, Diagne ilk 11'iyle çıktı.
Terim'in UEFA Avrupa
Ligi 3. eleme turu rövanş maçında görev verdiği Arda Turan'ın yerine Cicaldau ilk 11'de yer aldı. Yine bu maçta görev alamayan Muslera da Süper Lig maçıyla ilk 11'deki yerine döndü.
Galatasaray'da Berk Balaban, Yedlin, Alpaslan Öztürk, Babel, Falcao, Mostafa Mohamed, Ömer Bayram, Aytaç Kara, Emre Kılınç ve Arda Turan yedek kulübesinde yer aldı.
Giresunspor teknik direktörü Hakan Keleş ilk 11'de Okan Kocuk, Zeki Yavru, Douglas, Perez, Hüsamettin Tut, Sankhere, Joey Pelupessy, Hayrullah Bilazer, Flavio, Serginho, Balde'ye yer verdi.
Yeşil-beyazlılarda Onurcan Piri, Göktan Cörüt, Diarra, Traore, Umut Nayir, Diabate, Erol Can Akdağ, Sergen Piçinciol, Ertuğrul Şenlikoğlu, Çekdar Orhan yedek soyundu.
Karşılaşmayı, tribün kapasitesinin yüzde 50'si kadar taraftar stattan izledi.
44 yıl sonra ilk maç
1967 yılından kurulan ve 1970-1971 sezonunda Türkiye'deki en üst seviye lige yükselerek üst üste 6 sezon mücadele eden Giresunspor, 1977'den sonra ilk kez Süper Lig arenasına çıktı.
Karadeniz temsilcisi son maçını 1977 yılında Eskişehirspor
ile deplasmanda oynamıştı.
Giresunspor geçen sezonun kupasını aldı
TFF 1. Lig'de ligi Adana
Demirspor ile aynı puanda ikinci sırada bitirerek Süper Lig'e yükselme hakkı elde eden Giresunspor kupasını maç öncesi aldı. Oyunculardan İbrahime Balde ve Kulüp Başkanı Hakan Karaahmet kupayı kaldırarak sevinç yaşadı.
Öte yandan Karadeniz
bölgesinde yaşanan sel felaketlerinde hayatını kaybedenler için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.