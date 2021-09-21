Giresunspor çılgına döndü! Hakemlere büyük tepki

Giresunspor - Konyaspor maçının hakemi Volkan Bayarslan ve VAR'ın yönetimi Karadeniz temsilcisini ayağa kaldırdı.

21 Eylül 2021 Salı - 15:18
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Süper Lig’de 5. hafta geride kalırken, Merkez Hakem Kurulu’nun (MHK) atamaları ve maçları yöneten hakemlerin performansları tartışılmaya devam ediyor. Bilindiği gibi bu sezon hakemlerle ilgili performansa dayalı puanlama sistemine geçilmişti. VAR hakeminin pozisyona müdahalesi sonrası değişen karar orta hakemin, değişmeyen karar ise VAR hakeminin puanını düşürüyor, bu da sezon sonunda o hakemin klasman düşmesine yol açıyor. Bu sistem, özellikle VAR hakemlerinin ne etliye ne de sütlüye karışmamasına neden oluyor.
 
GZT Giresunspor'dan tepki
 
Bu hafta, GZT Giresunspor’un evinde oynadığı Konyaspor maçında tartışmalı bir pozisyon yaşandı. Ev sahibi ekipte Flavio, hava topuna yükseldiği pozisyonda rakibinin müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Volkan Bayarslan’ın devam ettirdiği pozisyonda GZT Giresunsporlu futbolcular adeta çılgına döndü. Bu esnada hem stadyumda hem de saha içerisinde çok büyük tepki gösterildi. İtirazlardan sonra sarı kart gören GZT Giresunsporlu futbolcular oldu. VAR’dan uyarı gelmeyen pozisyonda oyun devam etti ve ev sahibi ekip öne geçme fırsatını yakalayamadı. VAR’da ise Özgüç Türkalp yer alıyordu. Risk almak istemeyen hakemler, böylece GZT Giresunspor’un belki de ilk galibiyetine engel oldu.

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