Giresunspor çılgına döndü! Hakemlere büyük tepki

Süper Lig’de 5. hafta geride kalırken, Merkez Hakem Kurulu’nun (MHK) atamaları ve maçları yöneten hakemlerin performansları tartışılmaya devam ediyor. Bilindiği gibi bu sezon hakemlerle ilgili performansa dayalı puanlama sistemine geçilmişti. VAR hakeminin pozisyona müdahalesi sonrası değişen karar orta hakemin, değişmeyen karar ise VAR hakeminin puanını düşürüyor, bu da sezon sonunda o hakemin klasman düşmesine yol açıyor. Bu sistem, özellikle VAR hakemlerinin ne etliye ne de sütlüye karışmamasına neden oluyor.

GZT Giresunspor'dan tepki