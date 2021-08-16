Giresunspor-Galatasaray maçının heyecanı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da



44 yıl aradan sonra Süper Lig'e yükselen Giresunspor , teknik kadroda değişiklik yapmadı. Yola Hakan Keleş ile devam ediyor. Sahaya çıkan kadroda ise ciddi değişiklikler oldu. Stoper ikilisinde "Douglas & Alexis Perez" oynayacak. Önlerinde Joey Pelupessy izleyeceğiz. Kale Galatasaray 'dan kiralanan Okan Kocuk'a emanet. Orta sahaya Panathinaikos'tan Younousse Sankhare alındı, Trabzonspor 'dan Flavio kiralandı. En son da hücuma Beşiktaş 'la yollarını ayıran Umut Nayir eklendi. Fenerbahçe'yle oynanan hazırlık maçında, geçen sezon TFF 1. Lig'de 20 gol katkısı (19 gol - 1 asist) yapmış Ibrahima Balde izledik.

PSV Eindhoven'a elenip Şampiyonlar Ligi 'ne devam edemeyen Galatasaray, 3. ön eleme turunda St. Johnstone engelini geçip Avrupa Ligi ön elemelerinde play-off oynamaya hak kazandı. Martin Linnes ve Ryan Donk'la sözleşme yenilemeyen sarı-kırmızılılar, kiralık sözleşmeleri sona eren Marcelo Saracchi, Henry Onyekuru, Peter Etebo, Halil Dervişoğlu ve Gedson Fernandes'le de devam etmedi. Sol beke Patrick van Aanholt, sağ beke Sacha Boey, stopere Alpaslan Öztürk, orta alana Berkan Kutlu ve Aytaç Kara transfer edildi. "10 numara" pozisyonu için düşünülen Rumen Alexandru Cicaldau ilk kez boy gösterebilir. Stopere yapılan son takviye, Danimarkalı Victor Nelsson'un lisansı henüz çıkmasa da takımla kaynaşması için deplasman kafilesine dahil edildi. TD Fatih Terim 'in hücum hattında İskoçya'daki üçlüyü bozması beklenmiyor. Sağ kanatta Sofiane Feghouli, sol kanatta Kerem Aktürkoğlu, merkezde Mbaye Diagne izleyeceğiz.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Hakan Keleş daha önce Fatih Terim'le 1 kez karşılaştı, o maçı da 4-3 kazandı. (Sivasspor 18/19 sezonu)

- Giresunspor, Galatasaray'ı en son 44 yıl 5 ay 3 gün önce konuk etmiş ve karşılaşma 1-1 sona ermişti. Fatih Terim futbolcu olarak sahadaydı.

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