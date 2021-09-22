Giresunspor maçında Mesut Özil ilk 11'de...

El uzatmamıştı



Yıldız futbolcu, 2-0 biten karşılaşma sonrası soyunma odasına üzgün giden oyuncularını teselli etmek isteyen Pereira’nın uzattığı ele bile duyarsız kalıp, yoluna devam etmişti. Pereira da mecburen diğer oyuncularına dönmek zorunda kalmıştı. Şimdi gözler bu ikiliye çevrilirken, Pereira’nın, “O bu takımın önemli bir futbolcusu” dediği Mesut Özil’i Giresunspor maçında ilk 11’de oynatma kararı aldığı ve yıldız oyuncuyla görüşmesinde bunu ilettiği belirtildi. (Fanatik)