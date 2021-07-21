Gitmeyecek defansta oynayacak!

Stoper sıkıntısı yaşadığı dönemlerde Luiz Gustavo'dan faydalanacak olan Vitor Pereira, yıldız futbolcuyu defansta kullanacak.

21 Temmuz 2021 Çarşamba - 9:31
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Fenerbahçe’de teknik direktör Vitor Pereira 3-4-3 sistemi üzerinde duruyor. Yeni sezonda takımın tek bir oyun stratejisi olmayacak. Ancak ana planın bu sistem olması hedefleniyor. Bu çerçevede ikinci hazırlık maçında da aynı sistemle sarı-lacivertliler sahada yer aldı ve rakibi Kasımpaşa’yı 4-1’lik skorla rahat geçti.
 
Bu maçta dikkat çeken önemli hususlardan biri Luiz Gustavo’nun savunmanın merkezinde oynaması oldu. Gerçek pozisyonu 6 numara olan oyuncu stoper sıkıntısı yaşandığı dönemlerde bu bölgede mecburen görev almıştı.
 
Yeni sezonda Brezilyalı futbolcuyu savunmanın merkezinde daha çok görebiliriz. Bunun temel sebebi de Vitor Pereira’nın yeni oyun sisteminde topu geriden hızlı ve teknik bir oyuncu ile çabuk oyuna sokmak isteği.
 
Orta sahada önemli isimlere sahip olan Fenerbahçe’de ciddi bir rekabet söz konusu. Gustavo’nun savunmada görev yapması ile orta sahadaki zenginlik daha rahat sahaya yansıyacak. (Skorer)

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Etiketler: vitor pereira luiz gustavo fenerbahçe
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