Gitmeyecek defansta oynayacak!

Fenerbahçe’de teknik direktör Vitor Pereira 3-4-3 sistemi üzerinde duruyor. Yeni sezonda takımın tek bir oyun stratejisi olmayacak. Ancak ana planın bu sistem olması hedefleniyor. Bu çerçevede ikinci hazırlık maçında da aynı sistemle sarı-lacivertliler sahada yer aldı ve rakibi Kasımpaşa’yı 4-1’lik skorla rahat geçti.



Bu maçta dikkat çeken önemli hususlardan biri Luiz Gustavo’nun savunmanın merkezinde oynaması oldu. Gerçek pozisyonu 6 numara olan oyuncu stoper sıkıntısı yaşandığı dönemlerde bu bölgede mecburen görev almıştı.

Yeni sezonda Brezilyalı futbolcuyu savunmanın merkezinde daha çok görebiliriz. Bunun temel sebebi de Vitor Pereira’nın yeni oyun sisteminde topu geriden hızlı ve teknik bir oyuncu ile çabuk oyuna sokmak isteği.