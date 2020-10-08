Giuliano Başakşehir'de sahaya çıkamayacak!

Başakşehir'in yeni Brezilyalı transferi Giuliano için ilginç bir iddia ortaya atıldı.

08 Ekim 2020 Perşembe - 8:52
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Son dakika... Başakşehir'in transfer döneminin son gününde kadrosuna kattığı, Brezilyalı orta saha oyuncusu Giuliano ile ilgili ilginç bir iddia ortaya atıldı.
 
Suudi Arabistan kulübü Al Nasr'la yollarını ayıran ve serbest statüde Başakşehir'le 3 yıllık sözleşme imzalayan Brezilyalı futbolcunun Arap kulübüyle yaşadığı ihtilaf nedeniyle transfer tescilinin yapılamayacağı ileri sürüldü.
 
Başakşehir'de oynayamaz mı?
 
Al Nasr'ın konuyu FIFA'ya taşıdığı ve oyuncunun şu an için Başakşehir formasıyla sahaya çıkamayacağı iddia edildi. Suudi Arabistan'ta ortaya atılan bu iddialar, Giuliano ile Al Nasr arasındaki sorunun skandal boyutlarına ulaştığı ve kişisel bir takım hesapları açılacağı şeklindeki yeni iddialarla ileri boyutlara taşındı.
 
Radyospor'a konuşan Giuliano'nun temsilcisi Felipe Reis, bu konularda hiçbir şekilde yorum yapamayacağını, gerekirse şirketleri adına basın sorumlusunun, ilerleyen günlerde, bir açıklama yapacağını söyledi.
 
(Hürriyet)
 

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Etiketler: Giuliano başakşehir
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