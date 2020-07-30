Giuliano'da flaş gelişme

Fenerbahçe'nin Brezilyalı eski oyuncusu Giuliano , bonservisini alıp Sarı-Lacivertliler’e dönmek için bastırıyor. Diğer yandan Al-Nassr’dan 6.2 milyon Euro alacağı olan Fenerbahçe, CAS’a başvurdu

30 Temmuz 2020 Perşembe - 8:28
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Fenerbahçeli taraftarları transfer dedikoduları içinde en çok heyecanlandıran haberlerden biri Giuliano’nun dönme ihtimali. Al-Nassr’dan maaşını zamanında alamadığı için FIFA’ya başvuran yıldız futbolcu, buradan çıkacak kararı bekliyor. Tecrübeli oyuncu, bonservisini eline alıp Kanarya’ya dönmek için elinden geleni yapıyor.
 
Diğer yandan Fenerbahçe de Al-Nassr’ın transfer taksitlerini ödememesi üzerine konuyu Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi’ne (CAS) taşıdı. Sarı-Lacivertliler, geçen sezonun başında Giuliano’yu 10.5 milyon Euro’ya satmıştı. Bu paranın 6.2 milyon Euro’luk bölümünü tahsil edilmedi. CAS’ta 14 Ağustos’taki duruşmada bu konu görüşülerek karara bağlanacak.
 
 

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