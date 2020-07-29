Giuliano davası CAS'a taşındı!

Fenerbahçe, 2018 yazında 10,5 milyon euro karşılığında Al Nasr'a sattığı Giuliano'nun 6,2 milyon euroluk transfer taksitini alamadığı için Suudi kulübüne ihtarname göndermişti. Söz konusu davanın Spor Tahkim Mahkemesi CAS'a taşındığı ortaya çıktı.

29 Temmuz 2020 Çarşamba - 14:30
İLGİLİ HABERLER
Emre Belözoğlu: Luiz Gustavo kalacak Fenerbahçe'de Darri tamam, Novak beklemede, Caner için temas kuruldu Fenerbahçe'de taraftardan Erol Bulut'a tam destek! Fenerbahçe, Simon Falette için Frankfurt ile görüşecek! Fenerbahçe'de futbol şubesi için 2 aday!

Fenerbahçe, 2018 yazında 10,5 milyon euro karşılığında Al Nasr'a sattığı 30 yaşındaki Brezilyalı 10 numara Giuliano'nun 6,2 milyon euroluk transfer taksitini alamadığı için Suudi kulübüne ihtarname göndermişti. Akıbeti merakla beklenen davanın Spor Tahkim Mahkemesi CAS'a taşındığı ortaya çıktı. 
 
Merkezi İsviçre'nin Lozan şehrinde bulunan CAS'ın resmi internet sitesin aracılığıyla yaptığı açıklamada önümüzdeki aylarda görülecek davaları yayımladığı listesinde 14 Ağustos'ta Al Nasr ile Fenerbahçe kulüplerinin taraf olduğu bir duruşmanın da yer aldığı görüldü. Bu sezon 27 maçta 10 gol ve 7 asist kaydeden Giuliano'nun kulübüyle bir yıllık daha mukavelesi bulunuyor.
 
 

Önceki Haber Sonraki Haber
Etiketler:
SPOR GÜNDEMİ
Tüm Fikstür
GALERİ
Erol Bulut, Fenerbahçe'ye 2 isimle geliyor Erol Bulut, Fenerbahçe'ye 2 isimle geliyor
Hızlı sürücü tatilde Hızlı sürücü tatilde Evli futbolcu Patrice Evra ünlü modelle fena yakalandı!Evli futbolcu Patrice Evra ünlü modelle fena yakalandı! Survivor Aycan'a rüya gibi teklif!Survivor Aycan'a rüya gibi teklif!
Puan Durumu Canlı Skor Lig Fikstürü

© Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.